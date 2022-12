Organizzare una festa di compleanno in casa è qualcosa di particolarmente divertente e creativo, infatti sono tante le cose a cui pensare, ma affinché la festa decolli non può mancare qualche tocco di originalità.

Ovviamente proprio perché le cose da pianificare sono molte è facile che qualcosa sfugga. Per questo ti suggeriamo di stilare, con largo anticipo, una lista di cose da fare, da aggiornare man mano così da non dimenticare nulla. Tieni a mente che la festa appartiene sì al festeggiato, ma anche a tutti gli invitati, quindi tieni conto di ognuno di loro, ad esempio non trascurare i loro gusti in fatto di musica o le loro eventuali intolleranze al cibo, ecc.

Di seguito ti forniamo un breve elenco di alcune cose che non devi assolutamente dimenticare per far sì che la festa organizzata sia indimenticabile.

Allestimento e decorazioni

Oggi non vi è festa di compleanno che si rispetti che non abbia un allestimento e delle decorazioni sbalorditive. La prima cosa che ti consigliamo di fare e di spensare a un tema e di seguirlo durante la scelta di tutto ciò che riguarderà il compleanno. Se non c’è un tema in particolare che il festeggiato vorrebbe dare al suo party, sarà sufficiente optare per un colore. Ad esempio, se scegli il verde, tutti i dettagli, dalla mise en place alle decorazioni dovranno attenersi a questa tonalità. Una delle cose che non devi assolutamente dimenticare è riservare un tavolo alla torta di compleanno e decorarlo con qualcosa di vivace, come contenitori di caramelle e dolciumi. Sarà poi necessario dedicare uno spazio anche ai regali di compleanno, magari indicandolo con un simpatico cartello “poggia qui il tu regalo”. Mentre, per quanto riguarda il presente da donare al festeggiato, il web è pieno di idee per un regalo di compleanno originale; a tal proposito, ne puoi trovare di numerose su https://www.photosi.com/it/idee-regalo/compleanno.

Cibo e bevande

Per quanto riguarda cibo e bevande, gli aspetti a cui prestare attenzione sono numerosi. Per prima cosa bisognerà informarsi su allergie e intolleranze degli invitati; non c’è nulla di peggio che lasciare qualcuno a stomaco vuoto. Per questo ti suggeriamo di proporre tanti stuzzichini differenti (così da soddisfare le esigenze di tutti) e di optare per bevande alcoliche e analcoliche (tenendo ovviamente conto dell’età del festeggiato). Hai piatti, piattini, posate, bicchieri e vassoi a sufficienza? Non dimenticare di comprarne a sufficienza e in caso manchino opta per soluzioni sostenibili. Ultimo, ma non per importanza, ricorda di ordinare la torta in pasticceria con largo anticipo, specie se hai delle richieste particolari.

Intrattenimento

Assurdo ma vero, quando si è intenti a organizzare una festa di compleanno spesso si finisce per trascurare proprio uno degli aspetti più importanti, l’intrattenimento. Coinvolgi tutti, magari su una chat di gruppo, nella scelta della musica per la festa; create la vostra playlist “Festa di compleanno di…”. Ricorda di acquistare o farti prestare qualche gioco da tavola o il famosissimo e apprezzatissimo Twister per creare un’atmosfera divertente e coinvolgente.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO