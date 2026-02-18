Plastica, ci costringono a fare la differenziata ma solo il 5% finisce davvero riciclato: cosa hanno scoperto

Ogni giorno separiamo bottiglie, flaconi e imballaggi con la convinzione di contribuire in modo concreto alla tutela dell’ambiente. La raccolta differenziata è diventata un’abitudine radicata, quasi automatica. Eppure, dietro questo gesto virtuoso si nasconde una realtà meno rassicurante di quanto si pensi.

Secondo le analisi più recenti, solo una percentuale molto ridotta della plastica prodotta riesce a essere effettivamente riciclata. Un dato che sorprende e che mette in discussione l’efficacia complessiva di un sistema su cui si fondano campagne di sensibilizzazione e strategie industriali.

Il divario tra plastica prodotta e plastica davvero riciclata

La plastica è uno dei materiali più utilizzati al mondo, grazie alla sua versatilità e ai costi contenuti. Tuttavia, proprio la sua diffusione capillare rende complessa la gestione a fine vita. Molti prodotti immessi sul mercato sono difficili da trattare perché composti da più materiali o realizzati con tipologie di plastica non facilmente riciclabili.

Le stime indicano che soltanto circa il 5% della plastica totale finisce realmente trasformato in nuovo materiale attraverso processi di riciclo. Una percentuale molto più bassa rispetto alla percezione comune. Il resto viene spesso incenerito, smaltito in discarica o disperso nell’ambiente, con conseguenze evidenti sugli ecosistemi.

Uno degli aspetti più discussi riguarda il cosiddetto greenwashing. Diverse aziende promuovono prodotti come “sostenibili” o “realizzati con plastica riciclata”, ma in molti casi la quota effettiva di materiale recuperato è minima rispetto al totale. Questo crea una narrazione rassicurante che non sempre corrisponde alla realtà dei fatti.

Il problema non si limita alla fase di smaltimento. Anche la produzione di plastica vergine continua a crescere, spesso perché risulta economicamente più conveniente rispetto all’utilizzo di materiale riciclato. Il paradosso è evidente: mentre ai cittadini viene chiesto un impegno crescente nella differenziazione dei rifiuti, il sistema industriale fatica a chiudere davvero il ciclo.

Il divario tra plastica prodotta e plastica davvero riciclata – leonardo.it

Ciò non significa che la raccolta differenziata sia inutile. Separare correttamente i rifiuti resta fondamentale per aumentare le possibilità di recupero e ridurre l’impatto ambientale. Tuttavia, i dati suggeriscono che il problema è più ampio e richiede interventi strutturali lungo tutta la filiera, dalla progettazione degli imballaggi fino alle politiche di produzione.

Un altro nodo riguarda la qualità del materiale raccolto. Contaminazioni, errori nella separazione e infrastrutture non sempre adeguate possono compromettere il processo di riciclo. Anche per questo motivo, la percentuale effettiva di plastica trasformata in nuovi prodotti resta così bassa rispetto al totale prodotto.

La scoperta di questi numeri invita a una riflessione più profonda. Affidarsi esclusivamente al riciclo come soluzione rischia di essere riduttivo. Ridurre il consumo di plastica, privilegiare materiali alternativi e ripensare il design degli imballaggi potrebbero rivelarsi strategie più incisive nel lungo periodo.

Il gesto quotidiano della differenziata mantiene il suo valore, ma non basta da solo a risolvere una questione complessa. I dati emersi mostrano che il cambiamento reale passa anche da scelte industriali e politiche più coraggiose, capaci di affrontare il problema alla radice.