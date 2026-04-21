Quando montare le gomme estive e perché sono importanti per la sicurezza

Quando si entra nella stagione primaverile e le temperature cominciano ad alzarsi, è importante valutare il momento giusto per effettuare il cambio degli pneumatici. Non è soltanto una questione di normativa, ma soprattutto di sicurezza alla guida ed efficienza delle prestazioni. Infatti, utilizzare pneumatici non adatti alla stagione incide negativamente su aderenza alla strada, spazio di frenata e consumi.

Per questo motivo, montare le gomme estive nel periodo corretto (indicativamente dal 15 aprile al 15 novembre) è la scelta migliore per una guida più sicura ed efficiente.

È necessario sottolineare che non tutte le situazioni sono uguali. Da un punto di vista strettamente normativo, se si montano gomme invernali con un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto, si può continuare a usarle nei mesi estivi, anche se non è certo la soluzione più indicata per quanto riguarda prestazioni e sicurezza.

Diverso è invece il caso di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore: in questo caso, dopo il 15 maggio (fine del periodo di tolleranza), non è più possibile utilizzarli e, se non si effettua il cambio, si va incontro a sanzioni e ritiro della carta di circolazione. Si possono invece usare tutto l’anno gli pneumatici quattro stagioni (all season), sempre che rispettino le specifiche previste dal libretto.

Temperatura ideale di utilizzo

Le gomme estive offrono prestazioni ideali quando le temperature superano in modo stabile i 7 °C. Sono infatti progettate in modo tale che, anche quando le temperature salgono, la loro mescola rimanga stabile e reattiva, garantendo un livello ottimale di aderenza alla strada ed evitando che i tempi di frenata si allunghino.

Ciò non si verifica invece se si continuano a utilizzare gli pneumatici invernali che, con l’arrivo del caldo, tendono a diventare più morbidi con riduzione della precisione di guida e aumento dello spazio di frenata.

Mescola specifica per la stagione calda

Uno degli aspetti principali che distingue le gomme estive da quelle invernali è la composizione della mescola. Gli pneumatici estivi sono progettati per mantenere una struttura più rigida anche con temperature elevate.

Ciò si traduce in una maggiore stabilità del veicolo, una migliore risposta dello sterzo e un controllo più preciso, soprattutto nei lunghi viaggi e nei percorsi autostradali. La rigidità della mescola consente inoltre una distribuzione più uniforme delle forze durante la marcia.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda il battistrada. Nelle gomme estive, infatti, i tasselli sono più pieni e c’è un minor numero di lamelle. Lo scopo è quello di garantire un contatto uniforme su asfalto asciutto e bagnato a temperature alte.

Spazi di frenata ridotti sull’asciutto

Durante i mesi più caldi, le gomme estive garantiscono spazi di frenata più contenuti rispetto a quelli offerti da pneumatici non adatti alla stagione. Questo è particolarmente evidente sull’asfalto asciutto, dove la capacità di arresto del veicolo diventa un fattore determinante per la sicurezza.

Una frenata più efficace consente di ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nelle situazioni di traffico intenso o in caso di imprevisti. Anche pochi metri possono fare la differenza.

Migliore comportamento in curva e alle alte velocità

Il disegno del battistrada delle gomme estive è studiato per offrire un’elevata aderenza sul manto stradale caldo. Di conseguenza, si avranno una maggiore stabilità in curva e una risposta più precisa dello sterzo.

Alle alte velocità, queste caratteristiche diventano particolarmente importanti perché l’auto sarà più stabile e avrà un comportamento più prevedibile, riducendo il rischio di perdita di controllo. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante per chi percorre frequentemente tratti autostradali.

Maggiore efficienza nei consumi

Un altro vantaggio riguarda la minore resistenza al rotolamento. Scegliere la gomma più adatta alla stagione in corso contribuisce a ridurre il consumo di carburante e l’usura dello pneumatico.

Quando la resistenza al rotolamento è minore, infatti, il motore compie uno sforzo inferiore per mantenere la velocità, con benefici sia in termini economici sia di efficienza complessiva del veicolo.

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