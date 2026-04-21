Centro estivo, in questo modo puoi detrarlo dalle tasse ma nessuno te lo dice: come spendere meno nel 2026

Sebbene la detrazione per i centri estivi non sia universalmente applicabile, se il centro soddisfa i requisiti di legge, è possibile ottenere una detrazione fiscale che consente di risparmiare sui costi sostenuti.

I centri estivi sono diventati una soluzione comune per le famiglie che devono organizzare l’estate dei propri figli, ma la spesa che ne deriva può sembrare onerosa, soprattutto quando si considera che, in generale, non sono detraibili. Tuttavia, c’è una piccola eccezione che potrebbe consentire a chi frequenta un centro estivo sportivo di beneficiare di una detrazione fiscale. Vediamo come funziona nel 2026 e come fare per approfittarne.

In quali casi si può detrarre il centro estivo nel 2026

In linea generale, il costo dei centri estivi non rientra tra le spese detraibili nel modello 730. La normativa fiscale non include questi costi come spese scolastiche o educative, per cui non è previsto uno sconto sull’IRPEF per la frequenza di un centro estivo. Tuttavia, se il centro estivo è gestito da un’associazione o società sportiva dilettantistica (SSD o ASD) e prevede l’organizzazione di attività sportive, allora si apre la possibilità di ottenere una detrazione fiscale.

Se il centro estivo in cui il tuo bambino o ragazzo partecipa offre corsi di attività sportiva e si trova sotto la gestione di una società o associazione sportiva dilettantistica, le spese per queste attività possono essere detratte. In particolare, il bonus IRPEF prevede una detrazione del 19% su un massimo di 210 euro di spesa, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.

Questa detrazione si applica alle spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Come verificare se il centro estivo è detraibile

Per poter beneficiare della detrazione, è importante verificare che il centro estivo rispetti alcuni requisiti essenziali. In primo luogo, deve essere gestito da una società o associazione sportiva dilettantistica, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità sportiva e dilettantistica. Inoltre, l’attività offerta deve essere sportiva e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.

Per ottenere la detrazione, è fondamentale raccogliere e conservare la documentazione corretta. La fattura o la ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva deve riportare i dati della struttura, la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto e i dati anagrafici del figlio. Inoltre, è necessario che il pagamento venga effettuato tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.

Nel modello 730, la spesa per le attività sportive deve essere inserita nel quadro E, nei righi da E8 a E10, utilizzando il codice 16, che identifica le spese per attività sportive praticate da minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni.