Le idee specifiche per i regali del giorno di Pasqua sono varie, anche perché non esiste un vero e proprio bon ton che indichi oggetti o prodotti che è meglio donare o evitare in questa giornata. Possiamo ispirarci all’iconografia tipica pasquale, o ai dolci che si consumano proprio in questo periodo dell’anno.

Regalare un dolce di PasquaI dolci tipici di Pasqua in tutta Italia sono sostanzialmente due: l’uovo di cioccolato e la colomba. Nei negozi oggi troviamo questo tipo di prodotti in ogni variante possibile, anche di quelli preparati artigianalmente dalla piccola pasticceria sotto casa. Le case produttrici di cioccolato propongono ogni anno qualche novità, accade ad esempio per le uova di Pasqua Venchi, disponibili nelle versioni classiche e gourmet, con cioccolato aromatizzato o dai gusti particolari, tutte contenenti una sorpresa all’interno. Un ottimo regalo può essere anche una selezione di ovetti di cioccolato, anche qui l’offerta in commercio è molto ampia. Per quanto riguarda le colombe, se decidiamo di regalarne una artigianale ricordiamo che molte pasticcerie le preparano quasi esclusivamente su prenotazione, e comunque i brand più apprezzati vanno a ruba: facciamo acquisti e prenotazioni con buon anticipo. Oltre a questi due dolci troviamo poi varie declinazioni regionali, che possono essere indicate come dono gradito.

I temi classici di Pasqua

All’interno dell’iconografia Pasquale rientrano alcune specifiche immagini, che rimandano alla natura e alla primavera. Dai coniglietti alle paperelle, dai rami di fiorellini di pesco fino alle campane o alle già citate uova. Se vogliamo fare un regalo in tema con la festività possiamo scegliere un oggetto che rimandi a questa iconografia. Del resto in questo periodo dell’anno non è difficile trovare nei negozi barattoli e vasi decorati con pulcini e uova colorate, o anche tovaglie e teleria per la casa, tazze o oggettistica di vario genere.

Fiori e piante

La Pasqua è una festività che rimanda alla primavera e alla fine dell’inverno, cade infatti la luna piena successiva all’equinozio di primavera. È una festività che associamo con colori allegri e decorazioni floreali. Cosa c’è di meglio allora se non regalare un bel mazzo di fiori, scegliendoli tra quelli che più piacciono a chi li riceverà o seguendo i consigli sulle fioriture del mese. La primavera è la stagione della rinascita e della vita all’aria aperta, possiamo prendere questa “scusa” per regalare qualche piantina di erbe aromatiche o delle piante per il giardino, o ancora un bel corso di giardinaggio o composizione floreale, per veri appassionati.

Un gioiello è sempre perfetto

Alcune idee regalo sono perfette in qualsiasi periodo dell’anno, ma dipende a chi si deve fare il dono. Un esempio di tale categoria sono i gioielli: perfetti per un dono alla persona che si ama o a un’amicizia importante, un po’ meno se li si porge a un collega di lavoro o a un vicino di casa. La scelta anche in questo caso è molto ampia, se si vuole fare un regalo importante è bene tenere conto dei gusti di chi riceverà il dono, che sarà quasi sicuramente molto costoso. Un regalo molto gettonato in questo periodo è proprio quello che vede il gioiello inserito all’interno di un uovo di pasqua artigianale, così da sorprendere la persona che lo riceve.

