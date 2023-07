Chi torna sui banchi di scuola

Prima di capire quali sono le motivazioni che spingono sempre più persone a tornare sui banchi di scuola, scopriamo l’identikit dello studente cinquantenne. Anzitutto, è bene ricordare che scuole secondarie e atenei universitari allo stesso modo, non prevedono un limite d’età perciò tra i neoiscritti possono esserci anche studenti con qualche primavera in più rispetto al solito. Sono gli uomini che più spesso si rimettono a studiare, mentre le donne rappresentano solo il 35% del totale, sebbene la percentuale sia cresciuta di oltre dieci punti percentuali nel giro di pochi anni. Se anche tu stai pensando di rimettersi a studiare, scopri qui tutti i corsi online per il diploma di maturità. Oggigiorno i corsi online rappresentano un’opportunità unica per chi intende mettere da parte tutti i pregiudizi legati all’età che passa e le insicurezze, per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.

Circa la metà dei neoiscritti predilige soprattutto l’area sociale, mentre un terzo si dedica agli studi umanistici. Al terzo posto tra le preferenze degli over 50, ci sono le scuole a indirizzo tecnico – scientifico che vedono circa un 20% del totale degli iscritti.

Perché tornare a studiare

Le motivazioni che spingono sempre più cinquantenni e sessantenni a rimettersi a studiare sono davvero molte. Anzitutto, una buona fetta lo fa per motivi di lavoro. Per un avanzamento di carriera o per crearsi nuovi orizzonti e possibilità lavorative, il diploma di maturità è indispensabile. È ancora possibile cambiare strada a 50 anni anche sul posto di lavoro, reinventandosi una carriera che prima era preclusa proprio per la mancanza del titolo giusto.

Altri decidono di iscriversi a un corso di studi online per stare al passo con i tempi. In un’era dove il progresso tecnologico è rapidissimo, c’è chi rischia di stare indietro. Per rimettersi in pari, molti cinquantenni scelgono indirizzi tecnologici e scientifici. Crescono così le modalità di approccio a figli e nipoti, in particolare quelli che abitano lontani.

Proprio come tutto il resto del corpo, anche il cervello ha bisogno di stare allenato e tenersi in forma, ma come fare? Studiando, naturalmente! Leggere, imparare cose nuove, studiare a memoria: sono tutte attività che aiutano a tenere attivo il cervello e le sue sinapsi, evitando l’insorgenza di patologie neurodegenerative come la demenza senile e il morbo di Alzheimer.

Infine, gli studenti over 50 hanno voglia di rimettersi in gioco e approfondire le loro conoscenze che ormai sono un po’ datate. Approfondire un interesse personale è spesso il punto di partenza di un nuovo percorso di studi, magari proprio quello che era stato interrotto e abbandonato in gioventù per trovare subito un impiego che potesse sostenere la famiglia.

