L’effetto luminoso prodotto, inoltre le rende particolarmente adatte per creare effetti e scenari creativi in grado di combinare alla perfezione funzionalità ed estetica.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzare le strip led in casa?

Risparmio energetico

Come accennato, le strip LED consumano davvero pochissimo. Basti pensare che, a parità di luce prodotta, possono consumare fino all’80% in meno rispetto alle fonti di luce tradizionale.

Effetto estetico

Pochi rimangono indifferenti all’effetto estetico prodotto da queste strisce luminose che possono essere montate praticamente dappertutto.

Creano atmosfera

Le strip RGB possono essere controllate mediante telecomando, dando vita a colorazioni e giochi di luce sempre diversi, divenendo le nostre principali alleate nel creare atmosfere romantiche, allegre o soffuse a seconda del momento della giornata.

Ma andiamo a scoprire insieme quali sono alcuni modi creativi in cui possiamo utilizzare le strisce LED nella nostra casa.

Sotto i pensili

Una delle applicazioni più comuni delle strip LED. Montate sotto i pensili della cucina, ad esempio, non solo accentuano e delimitano il design dei mobili, contribuiscono anche a migliorare la visibilità del piano di lavoro.

Illuminazione della doccia

Esistono delle strip LED resistenti all’umidità con elevato grado di protezione e che possono essere montate anche in bagno o in prossimità di una zona soggetta a spruzzi d’acqua, come la doccia. Lasciamoci coinvolgere dall’effetto cromoterapico di una strip LED RGB montata all’interno della doccia. Scegliere delle strip di qualità è importante per assicurarsi che queste durino nel tempo. Su luceled.com possiamo trovare un vasto assortimento di strip, con caratteristiche diverse adatte a ogni tipologia di esigenza.

Illuminazione degli scalini

Se hai una scalinata in casa o dei gradini per un piano rialzato, posiziona le strip led lungo i bordi di ogni gradino. Migliorerai così la visibilità di ogni scalino, oltre a creare un avvincente effetto luminoso.

Dietro la televisione

Un altro modo efficiente e creativo per utilizzare le strip LED è quello di posizionarle alle spalle del televisore. Il retro illuminato ti eviterà di affaticare la vista a causa del contrasto luminoso tra lo schermo e la stanza buia.

Illumina il giardino o il balcone

Disponi di un piccolo spazio verde o di un balcone? Hai mai pensato di allestirlo al meglio per renderlo la tua piccola oasi di relax? Disponi delle strip LED da esterno vicino ad alcune piante, oppure posizionale in modo tale da esaltare delle caratteristiche architettoniche del giardino. Posiziona una strip LED RGB lungo il bordo del balcone, creando così una luce d’atmosfera rilassante e soffusa durante le ore serali.

Conclusioni

È evidente quanto questi elementi luminosi siano versatili e utilissimi nel personalizzare gli ambienti rendendoli davvero unici. Il limite nel loro utilizzo è solamente la fantasia, visto che, grazie alle loro dimensioni ridotte, possono essere montate praticamente ovunque. Non vi resta che studiare la conformazione della vostra abitazione per scovare altri modi creativi per sfruttare il fascino delle strip LED.

