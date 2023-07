Permettere alle imprese e ai possessori di Partita IVA di potenziare digitalizzazione e competitività accedendo a Internet ultraveloce è uno degli obiettivi primari di TIM, che mette a disposizione dei clienti business soluzioni e servizi dedicati per beneficiare del voucher governativo connettività.

Grazie ai fondi e alle risorse previste dal PNRR, infatti, il Governo ha varato iniziative e incentivi finalizzati ad agevolare la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano, rendendolo più moderno, innovativo ed efficiente: imprese e professionisti attivi sul territorio nazionale, nello specifico, possono ottenere la fibra veloce fino a 10 Giga risparmiando fino a 2.500 euro proprio grazie ai contributi governativi.

Cos’è il voucher governativo connettività

Valido per tutto il 2023 e fino al completo esaurimento delle risorse, il voucher governativo connettività consiste in un contributo per abbonamenti a Internet ultraveloce erogato dal Governo e attivato dagli operatori di telecomunicazioni. La misura, che comprende anche il voucher TIM Business, è gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è prevista in caso di sottoscrizione di un servizio di connettività Internet a una velocità di almeno 30Mbit/s.

Destinatari dei voucher connettività possono essere:

micro, piccole e medie imprese;

persone fisiche titolari di Partita IVA che esercitano una professione intellettuale o una delle professioni non organizzate, in proprio o in forma associata.

Per ottenere il contributo è necessario aver completato l’iscrizione al Registro delle imprese, se prevista, ma anche avere un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato annuo massimo pari a 50 milioni di euro. Ogni beneficiario, inoltre, può richiedere solo un voucher ed è indispensabile che si verifichi un incremento di velocità di connessione rispetto a quella iniziale.

Erogazione e importo del voucher connettività

Secondo quanto previsto dalla normativa, il voucher governativo connettività viene applicato direttamente sulla fattura emessa come sconto in bolletta, comparendo fuori campo IVA.

Il Governo ha previsto diverse tipologie di voucher, che variano in base sia alla durata sia alle prestazioni. Si parte dai Voucher A1 e Voucher A2 che prevedono un contributo connettività pari a 300 € attivando contratti di 18 mesi, passando a una velocità massima in download compresa rispettivamente tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s e tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s.

Il Voucher B, invece, consiste in un contributo pari a 500 € per contratti di 18 mesi con velocità massima in download che rientra tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Il Voucher C, infine, permette di ottenere 2.000 € attivando contratti di 24 mesi con velocità massima in download che supera 1 Gbit/s.

L’importo finale può essere aumentato ulteriormente, fino a 500 €, qualora i costi di rilegamento siano sostenuti dai beneficiari.

Come accedere al voucher connettività con TIM

Per richiedere il voucher governativo accedendo a una delle offerte TIM Business è necessario compilare l’apposita modulistica messa a disposizione da TIM, che si occuperà anche di inoltrare la richiesta direttamente a Infratel SpA.

TIM, infatti, offre ai nuovi clienti e ai già clienti una rosa di soluzioni che prevedono l’accesso alla connessione veloce beneficiando del voucher governativo:

Suprema Business Voucher Fibra 10 Giga : comprende la fibra fino a 10 Giga beneficiando del voucher governativo da 2.000 € erogato in fattura per 36 mesi;

: comprende la fibra fino a 10 Giga beneficiando del voucher governativo da 2.000 € erogato in fattura per 36 mesi; Suprema Business Voucher Fibra : è prevista la fibra fino a 2,5 Giga e l’acceso al voucher governativo da 500 € erogato in fattura per 36 mesi;

: è prevista la fibra fino a 2,5 Giga e l’acceso al voucher governativo da 500 € erogato in fattura per 36 mesi; Premium Business Voucher Fibra : con fibra fino a 1 Giga e voucher governativo da 500 € erogato direttamente in fattura per 25 mesi;

: con fibra fino a 1 Giga e voucher governativo da 500 € erogato direttamente in fattura per 25 mesi; Premium Business Voucher XDSL: con Internet fino a 200 Mega con voucher governativo da 300 € erogato in fattura per 20 mesi.

Per maggiori dettagli e informazioni sulle offerte con voucher connettività è possibile consultare il sito TIM Business.

