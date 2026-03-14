“Se vedi questo cerchietto su Whatsapp allarmati subito, ti stanno spiando le chat”. Emerge la verità

Negli ultimi giorni, sui social media e forum online, è emersa una teoria che sta suscitando preoccupazione tra gli utenti: si parla di un presunto simbolo dell’intelligenza artificiale (IA) che avrebbe la capacità di spiare le conversazioni su WhatsApp.

Una teoria che, seppur diffusa in maniera virale, si scontra con le realtà della sicurezza informatica e della privacy. Cosa c’è di vero in tutto ciò? E come stanno realmente le cose riguardo alla sicurezza delle chat su WhatsApp?

Analisi della teoria: dove nasce l’allarme

La teoria in questione sostiene che un simbolo associato all’intelligenza artificiale, comparso in alcune chat su WhatsApp, possa in qualche modo avere accesso alle conversazioni private degli utenti.

Questa convinzione si è diffusa rapidamente, alimentata da voci e speculazioni che si sono propagate tra gli utenti di diverse piattaforme.

Il simbolo in questione viene spesso descritto come un “pericolo invisibile” che si inserirebbe nelle chat, monitorando o raccogliendo informazioni riservate.

Tuttavia, è fondamentale fare chiarezza sulla situazione. WhatsApp, come applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta (ex Facebook), utilizza un sistema di crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni degli utenti.

Questo sistema assicura che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, impedendo a chiunque altro, inclusi i fornitori di servizi o terzi, di accedere ai contenuti scambiati.

La sicurezza di WhatsApp: come stanno realmente le cose

Per rispondere alle preoccupazioni degli utenti, è importante fare un passo indietro e analizzare le misure di sicurezza adottate da WhatsApp.

La crittografia end-to-end, infatti, significa che i messaggi vengono cifrati sul dispositivo del mittente e possono essere decrittati solo dal dispositivo del destinatario.

Nessun altro, nemmeno WhatsApp stessa, ha la possibilità di leggere i contenuti delle conversazioni.

Non c’è alcuna evidenza che suggerisca che un simbolo IA possa aggirare questo sistema di crittografia o accedere in modo illecito alle chat.

Le teorie che circolano sul web sembrano essere basate su fraintendimenti o disinformazione. Spesso, queste teorie si alimentano di paure infondate legate all’uso della tecnologia, senza una base solida che le supporti.

WhatsApp ha dichiarato più volte di essere impegnato nella protezione dei dati degli utenti e nell’assicurare che le informazioni sensibili non vengano condivise senza il loro consenso. La n

Nessun rischio di spionaggio

La paura legata al simbolo dell’IA che spia le chat di WhatsApp, quindi, è priva di fondamento. Al momento, non esistono prove che dimostrino che WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica siano vulnerabili a tale tipo di attacco.

La crittografia end-to-end resta una solida garanzia per la privacy degli utenti.

È sempre consigliabile, tuttavia, rimanere informati sulle migliori pratiche di sicurezza, come aggiornare regolarmente l’applicazione, evitare di condividere informazioni sensibili con sconosciuti e prestare attenzione a possibili tentativi di phishing.