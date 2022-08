Visitando il sito alimentaitaly.com/hamburgatrici-manuali si potranno visualizzare un insieme di strumenti utili alla lavorazione della carne. Anche a casa è possibile trovare qualche coltello ad hoc per tagliare la carne o per disossare qualche tipologia di carne, ma anche qualche attrezzo capace di mantenere intatta la freschezza e le proprietà nutritive della carne stessa, cosa si può invece trovare in macelleria?

Le attrezzature per macelleria: le macchine da taglio

Illustrando le attrezzature più pratiche e più valorizzanti per la macelleria, è possibile dire che per i diversi professionisti potrebbe essere di estrema importanza poter possedere all’interno della propria macelleria:

• Tritacarne

• Affettatrici professionali

• Segaossa

Tutte queste sono attrezzature per la macelleria che aiutano e supportano le operazioni da svolgere e agevolano i tempi di produzione dei tagli di carne oltre che la realizzazione dei diversi prodotti che vedono la carne come uno degli ingredienti. Nonostante si possegga una buona gestualità, nonostante si possa contare su numerose tipologie di coltelli e su lame estremamente affilate, non è possibile riuscire a svolgere tutto con inumana velocità. Ecco il motivo per cui la maggior parte delle occasioni, nonostante una lodevole esperienza e un’ottima esperienza dei vari esperti del settore, entrano in gioco macchine come le tritacarni o affettatrici. Specialmente quando si devono servire tantissimi clienti, mettendosi nelle condizioni di accontentare tutti, non è possibile fare affidamento esclusivamente al proprio polso o alla lama del coltello più quotata nel mercato e che si ha all’interno della macelleria. È necessario realizzare grandi quantità di macinato, tritare diversi pezzi di carne e affettare diverse tipologie di carne. Solo attraverso l’ausilio di strumenti professionali è possibile minimizzare le tempistiche di lavoro e proporsi a tutti, garantendo per la maggior parte prodotti di estrema qualità che lasciano intatte le loro proprietà alimentari.

Attrezzature per macelleria: i macchinari per la preparazione della carne

Tra le attrezzature per macelleria risultano indispensabili anche altri macchinari per la preparazione dei vari prodotti a base di carne. Quali?

Hamburgatrici

Insaccatrici

Impastatrici per carne

A cosa possono servire? Per la preparazione di hamburger di vario tipo da rivendere ai privati o ai ristoranti, ma anche per la preparazione di salami, cotechini, zamponi, salsicce e altre leccornie di questo tipo. Si possono utilizzare per creare ottimi ripieni per paste fresche, ma anche polpettoni oppure per creare ricette ad hoc capaci di far venire l’acquolina in bocca alla propria clientela.

Attrezzatura indispensabile per macellerie: dalla conservazione all’igiene

Altra strumentazione utile nella prospettiva della conservazione della carne può essere il banco refrigerante o il contenitore frigo, esistono però anche veri e propri stagionatori. Questi sono degli Armadi e possiedono lo scopo di conservare la carne nelle condizioni ottimali delle modalità esistenti consentendo di monitorare passo dopo passo le diverse fasi di stagionatura dei pezzi di carne in seguito ad aver impostato correttamente i valori della temperatura, dell’umidità e della ventilazione, sulla base delle differenti esigenze del prodotto. Gli armadi per la stagionatura sono spesso provvisti di una porta in vetro e hanno un ruolo significativo nell’esaltazione dei più antichi sapori della carne.

Infine, per la protezione e l’igiene sono necessari anche sterilizzatori di coltelli. La professione del macellaio è uno di quelle in cui le norme igieniche devono essere rispettate in tutto e per tutto e la pulizia deve essere totale. Solo attraverso la giusta consulenza sarà possibile capire quale strumentazione è più adatta alle proprie esigenze è alla propria immagine di macelleria.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO