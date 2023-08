È una meta di vacanze molto ambita perché offre ai suoi visitatori un mix perfetto fra natura, storia e cultura. Se è questo che stai cercando per le tue prossime vacanze allora la Val Passiria è la tua meta ideale.

Per prima cosa devi scegliere la location per il tuo soggiorno; se possiamo permetterci un consiglio, prenotalo in uno degli hotel Martinerhof in località San Martino in Passiria; puoi scegliere tra il Martinerhof’s Brauhotel (un hotel birrificio che produce la birra Martinsbräu) o il Martinerhof’s Hotel Unterwirt, l’unico hotel incentrato sul vino a conduzione familiare, con cantina di vini Passir; trovi qui maggiori info: www.martinerhof.it.

Val Passiria: trascorri le tue vacanze in un territorio da sogno

La Val Passiria è una delle valli più belle di tutto il territorio altoatesino e qui sono tantissime le esperienze che potrai fare. Ecco tre idee per la tua vacanza.

Le Marmitte dei Giganti

Le marmitte glaciali della Val Passiria, dette anche Marmitte dei Giganti, sono fosse di varia misura che si sono formate da un ghiacciaio; si tratta di monumenti naturali formatisi durante la glaciazione Würm, terminata circa 10.000 anni fa. La loro scoperta avvenne per caso durante alcuni lavori di bonifica del territorio; una di queste marmitte è accessibile al pubblico; da Plata, il sentiero 6 verso Pianlargo porta a una cappella e da lì, il sentiero 5 porta alla marmitta; è uno spettacolo da non perdere.

Escursione alla Punta Cervina in Val Passiria

Interessante escursione della durata di circa 4 ore e mezzo tra salita e discesa; il monte Punta Cervina (2.781 m di altitudine) si trova fra la Val Passiria e la Val Sarentino; bellissimo è il panorama di cui si può godere dalla sua cima.

È necessario recarsi a Saltusio, non molto distante da San Martino in Passiria, da qui si prende la funivia Hirzer che porta all’altipiano Klammeben (1.980 m) da cui inizia l’escursione verso Punta Cervina. Prendiamo il sentiero europeo E5, si scende verso la malga Gompm Alm; poi sentiero 1 scende verso la malga Pfandleralm e San Martino in Passiria. Dopo 15 minuti circa passiamo vicino al Rifugio Punta Cervina, attraversiamo i prati dell’altipiano lungo il sentiero 4 fino a quando non arriviamo sotto a una roccia molto grande; da qui si sale fino alla forcella di Punta Cervina; proseguiamo a sinistra su un sentiero esposto e proseguiamo lungo quello che sale dalla parte della Val Sarentino fino a raggiungere la croce del monte Punta Cervina. Dallo stesso sentiero facciamo ritorno alla stazione della funivia.

Visita a Castel Giovo

Castel Giovo, che si trova sopra una collina che sovrasta San Leonardo in Passiria, è stato un importante e magnifico maniero fatto costruire dai Signori di Passiria tra il XIII e il XIV secolo; lo scopo era quello di rendere maggiormente sicura la strada che conduce da Castel Tirolo a Vipiteno attraverso il Passo Giovo.

L’edificio fu in seguito ristrutturato dai Conti Fuchs von Fuchsberg che lo trasformarono in un vero e proprio castello. Il suo declino iniziò nel XVIII secolo. Oggi il castello è aperto soltanto tra giugno e settembre, ogni lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00. La visita al castello può essere associata a una bella passeggiata di circa 20 minuti; la partenza è dal ponte situato nel centro di San Leonardo; si percorre poi la Via del Giudizio oppure la cosiddetta Passeggiata del Sole.

