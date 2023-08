A questo proposito abbiamo un ottimo suggerimento da darti: Merano e i suoi dintorni; sono infatti una meta ideale per le tue prossime vacanze perché possono regalarti una perfetta combinazione di natura, cultura, benessere, attività e divertimento. Merano, la perla dell’Alto Adige, e i suoi bellissimi dintorni ti accoglieranno con le loro meraviglie, garantendoti un’esperienza indimenticabile e rigenerante. Quindi, accetta il nostro consiglio: abbandona la routine e concediti il lusso di scoprire una destinazione che nutrirà il tuo spirito e soddisferà ogni tuo desiderio di scoperta.

Dove soggiornare?

Per quanto riguarda il tuo soggiorno, il nostro consiglio è quello di prenotarlo in uno degli Schenna Hotels, sapientemente ubicati a Scena (Schenna), poco sopra la città termale di Merano; la loro posizione è davvero fantastica; sono immersi in uno scenario naturale davvero sorprendente reso ancora più bello dalle possenti vette alpine che lo circondano. Questo è davvero il luogo perfetto per chi vuole ritemprare corpo e mente. Puoi scegliere tra l’Hotel Alpin e l’Hotel Eschenlohe, rispettivamente 4 stelle e 4 stelle superior; avrai a disposizione delle bellissime zone benessere con saune di vario tipo, piscine esterne immerse in uno scenario da favola, vasche idromassaggio, zone per il relax e, ovviamente, una cucina di altissimo livello.

Visitiamo Scena

Scena, dove sono ubicati gli Schenna Hotels, è un piccolo paese che ha una storia molto antica e che si trova in una soleggiata collina sopra la città di Merano che è distante circa 4 km; il territorio comunale di Scena comprende oltre all’omonimo paese anche altre pittoresche località: Verdines, San Giorgio, Talle e Montescena.

Una meta interessantissima è sicuramente il Castello di Scena (XVI sec.), uno dei più belli dell’Alto Adige; puoi visitarlo a partire da aprile fino al termine del mese di ottobre (ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì è possibile partecipare alla visita guidata dal proprietario). Se poi ti piace l’escursionismo, qui hai a disposizione l’area escursionistica Hirzer e il Monte Scena che puoi raggiungere con la funivia Taser.

Un’escursione interessante è quella lungo la roggia di Scena; la partenza è da Verdines e l’arrivo è nella Val di Nova; il percorso è praticabile sempre tranne che durante i mesi invernali.

Visitiamo Merano, la città delle passeggiate

È immancabile poi una visita alla città di Merano, la città delle passeggiate; puoi camminare lungo i bellissimi e antichi portici risalenti al XIII sec.; probabilmente ti fermerai molte volte per ammirare i tanti negozi che troverai; il centro storico della città è davvero incantevole e non si può non rimanere colpiti dai tanti eleganti edifici in stile liberty.

Molte sono le cose da ammirare nel centro di Merano; fra queste c’è sicuramente il Castello Principesco (XV sec.), fatto costruire dall’arciduca Sigismondo d’Austria e che fino al XVI secolo è stato di proprietà dei Conti del Tirolo. Da non perdere nemmeno la chiesa dedicata a San Nicolò, situata alla fine dei portici; è uno dei primi monumenti tirolesi in stile interamente gotico; la prima citazione della chiesa risale al secolo XIII; il suo campanile è uno dei più alti dell’Alto Adige (83 metri circa).

Altra chicca che ti consigliamo è la Passeggiata Tappeiner (sei km tra andata e ritorno), un sentiero che costeggia il Monte di Merano e che ti consentirà di ammirare panorami stupendi; parte poco sopra la parrocchiale della città e finisce a Quarazze, una piccola località.

Non potrai poi mancare le promenade meranesi lungo il fiume Passirio, la Passeggiata d’Estate e la Passeggiata d’Inverno.

Altra passeggiata interessante, 45-60 minuti a seconda del passo, è quella che dal centro cittadino porta ai bellissimi giardini di Castel Trauttmansdorff (il cosiddetto “Sentiero di Sissi”, dedicato alla celebre imperatrice Elisabetta d’Austria che amava molto soggiornare a Merano).

