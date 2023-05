Sempre più persone scelgono di prendersi cura dei capelli rinunciando ai prodotti ricchi di componenti chimici aggiuntivi, preferendo invece formule vegane che sfruttano tutti i benefici della natura anche nell’ottica di proteggere il pianeta.

Vegamour nasce proprio per andare incontro a questo crescente interesse verso il mondo vegan, offrendo una vasta scelta di prodotti pensati per favorire il benessere dei capelli, delle ciglia e delle sopracciglia.

Puntando sul binomio vincente tra vegano e sostenibilità, il brand utilizza materie prime di qualità lavorate con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. La consapevolezza che tutto ciò che è salutare fa bene al pianeta, infatti, è proprio alla base della filosofia del brand.

L’approccio olistico di Vegamour

Per Vegamour il benessere della chioma nasce dall’equilibrio dell’ecosistema che comprende capelli e cuoio capelluto. La linea di prodotti vegan nasce da una profonda conoscenza delle proprietà benefiche delle piante, ma anche dalla costante ricerca scientifica e dalle innovazioni nel campo della tecnologia pulita e biomolecolare.

Oltre a essere 100% vegan, quindi realizzati senza ricorrere a ingredienti di origine animale, i prodotti Vegamour sono caratterizzati dall’assenza di componenti inquinanti o considerati nocivi per l’ambiente, come petrolati e siliconi, parabeni, ftalati e solfati. L’assenza di OGM, inoltre, garantisce il massimo rispetto della biodiversità.

lavare capelli

Vegan, cruelty-free e biodisponibile

La formula interamente vegana è certamente la caratteristica principale dei prodotti Vegamour, tuttavia a rappresentare un valore aggiunto è anche l’assenza di qualsiasi test sugli animali.

La linea Vegamour dedicata ai capelli, ad esempio, si compone di shampoo, balsami, schiume, sieri e integratori, tutto ciò che serve per impostare una hair routine completa ed efficace. Sfruttare al meglio i migliori principi attivi vegetali, inoltre, permette di ottenere la massima biodisponibilità da ciascun prodotto che a contatto con la cute e i follicoli piliferi viene assorbito in modo ottimale.

Fiore all’occhiello di Vegamour, ad esempio, è la linea di sieri pensati per stimolare la crescita dei capelli e per frenare la caduta, così come per ridurre il diradamento in modo visibile riparando eventuali danni causati dagli agenti esterni.

La storia di Vegamour

La storia di Vegamour inizia nel New England, dove il fondatore Dan Hodgdon ha iniziato a osservare e apprezzare la relazione simbiotica che si crea tra gli organismi viventi e l’ambiente circostante. Trascorrendo i mesi estivi nella fattoria biologica di famiglia, inoltre, Dan ha avuto modo di toccare con mano i benefici che derivano dal contatto con la natura e di capire l’importanza di tutelarne il delicato equilibrio.

Vegamour, inoltre, ha creato una solida partnership con Southern Botanica, il più grande produttore mondiale di Olio di Marula che rappresenta uno degli ingredienti fondamentali dei prodotti del brand.

Spremuto a freddo dai frutti dell’omonimo albero indigeno, particolarmente resistente alla siccità, questo prezioso olio viene prodotto grazie ad accordi commerciali equi con piccole e medie imprese africane al femminile.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO