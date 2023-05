Scopriremo come il multipower può essere impiegato per allenare diversi gruppi muscolari e fornire un allenamento completo ed efficace. Approfondiremo le diverse caratteristiche e funzionalità del multipower, nonché alcune considerazioni importanti da tenere a mente durante l’utilizzo di questa attrezzatura.

La caratteristiche del multipower

Il multipower o Smith Machine è un attrezzo ampiamente utilizzato nelle palestre e negli studi di fitness di tutto il mondo. È stato inventato dallo statunitense Arthur Jones negli anni ’70.

Questa macchina è progettata per offrire una vasta gamma di esercizi ed è caratterizzata da una struttura solida e resistente. Si tratta da una sorta di gabbia, composta da una guida verticale regolabile in altezza e una barra con pesi regolabili, che consente di eseguire una varietà di esercizi in modo controllato e sicuro.

Multipower

L’attrezzo è dotato di una serie di ganci o fermi che permettono di posizionare la barra ad altezze diverse, consentendo di lavorare su diversi gruppi muscolari.

Inoltre, la presenza di un meccanismo di scorrimento e di sicurezza permette di eseguire gli esercizi in modo fluido e controllato, riducendo il rischio di lesioni. Il multipower è adattabile a diversi livelli di abilità e capacità, grazie alla possibilità di regolare il carico dei pesi e di eseguire esercizi con diversi angoli di movimento. Inoltre, è un’attrezzatura versatile che permette di svolgere esercizi per petto, spalle, schiena, gambe e glutei, contribuendo a un allenamento completo ed efficace.

I vantaggi del multipower

Il primo vantaggio dell’uso del multipower è sicuramente la sua versatilità: la sua struttura e la possibilità di regolare l’altezza della guida verticale consentono di eseguire una vasta gamma di esercizi che coinvolgono diversi gruppi muscolari. Puoi lavorare su petto, spalle, schiena, gambe e glutei, ottenendo un allenamento completo e mirato.

Un altro vantaggio significativo del multipower è la sua sicurezza: il meccanismo di scorrimento e di sicurezza permette di eseguire gli esercizi in modo controllato e sicuro, mentre i fermi e i ganci presenti consentono di posizionare la barra a diverse altezze, offrendo un’opzione sicura per allenarsi con pesi. Questo riduce il rischio di lesioni durante l’esecuzione degli esercizi, specialmente per coloro che sono alle prime armi o che lavorano con carichi importanti.

Inoltre, il multipower si adatta perfettamente alle esigenze individuali: è possibile regolare l’altezza della guida e gli angoli di movimento per adattarsi alle diverse altezze e capacità di ogni individuo. Alla stessa maniera, anche i pesi possono essere facilmente modificati per aumentare o diminuire l’intensità dell’allenamento in base al livello di forza e capacità dell’atleta. Questa flessibilità consente di personalizzare l’allenamento in base alle proprie esigenze e obiettivi specifici, garantendo un progresso graduale e un allenamento efficace.

Perché probabilmente hai sentito qualche coach esprimersi contro l’uso del multipower

Uno dei primi motivi per cui alcuni fitness coach si dichiarano contrari all’uso esclusivo o eccessivo del multipower è sicuramente la limitazione del coinvolgimento muscolare. L’obiezione che fanno molti è insita nel fatto che l’uso del multipower guida il movimento su una traiettoria predefinita, riducendo l’attivazione di muscoli stabilizzatori e coinvolti nel mantenimento dell’equilibrio, limitando la funzionalità muscolare e la capacità di coordinazione, soprattutto se l’allenamento si basa esclusivamente sul multipower.

Un’altra criticità nell’utilizzo del multipower è la riduzione della variabilità dei movimenti: quando ci si allena con pesi liberi o altri attrezzi funzionali si dispone di una maggiore varietà di movimenti, che stimolano diversi gruppi muscolari in modi diversi.

A tal proposito, alcuni allenatori sottolineano che un eccessivo del multipower possa portare, nel lungo periodo, a una ridotta diversità di stimoli muscolari, impedendo una progressione adeguata e un sviluppo completo del corpo.

Oltre a questo, l’uso del multipower non permette il corretto coinvolgimento dei muscoli stabilizzatori, richiesto generalmente dall’allenamento con pesi liberi, per mantenere, ad esempio, l’equilibrio e la postura corretta.

Vi è, inoltre, anche il rischio di sovraccarico.

Certo, si potrà obiettare che il multipower ha propriamente la funzione di permettere l’esecuzione degli esercizi con un carico controllato e sicuro.

Tuttavia, è vero anche che, se il peso viene aumentato in modo eccessivo o senza una progressione adeguata, c’è ancora il rischio di sovraccarico muscolare e articolare, con conseguente rischio di infortuni.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO