Costruire animazioni personalizzate e creative è un’esigenza molto diffusa sia in ambito professionale sia nel privato: per chi ha la necessità di realizzare o modificare contenuti audiovisivi, tuttavia, è fondamentale poter contare su un software di video editing semplice da usare anche senza possedere competenze specifiche.

Esiste un video editor che risponde anche alle esigenze dei beginners? Qual è il miglior software che consente di creare ex novo o rielaborare materiale video grazie a un’interfaccia intuitiva?

Editing video: scenari d’uso sul lavoro e nel privato

Montare un video, oppure unire brevi clip tratte da più video differenti o ancora creare effetti audio e registrare lo schermo del proprio device: le procedure di video editing comprendono una lunga serie di operazioni, dalle più semplici alle più articolate.

In ambito professionale o didattico, ad esempio, può capitare di dover creare un contenuto video per sintetizzare un argomento o realizzare una presentazione originale e creativa che non abbia nulla da invidiare ai progetti realizzati dai professionisti del settore.

Le occasioni per dedicarsi al video editing non mancano anche nella sfera privata, soprattutto se si desidera condividere filmati e contenuti attraverso il social network o caricare un video su YouTube in grado di catturare l’attenzione e coinvolgere in modo efficace.

Filmora: caratteristiche, vantaggi e funzioni

Una delle risorse più utili e facilmente accessibili per lavorare i video è Wondershare Filmora, video editor semplice da usare e dotato di una ricca serie di funzionalità. Il software permette di creare animazioni personalizzate e consente di trasformare la fase di montaggio in un’esperienza creativa e innovativa, fruibile in ogni tipo di piattaforma.

Considerato il video editor migliore per meno esperti, Filmora realizza facilmente transizioni creative, aggiunge filtri, titoli ed elementi di movimento esclusivi, anche cambiando gli sfondi e generando effetti speciali.

Filmora, a esempio, è il miglior video editor per Mac, offrendo la possibilità di dare vita a un filmato personalizzato da una selezione di immagini e video, il tutto in modo facile e veloce e arricchito da musica ed effetti particolari.

Una delle richieste più condivise dagli utenti poco pratici di tecnologia, inoltre, riguarda la possibilità di registrare lo schermo con audio in contemporanea in modo facile e veloce. Questa procedura, che permette di creare video tutorial in autonomia, può essere efficacemente svolta usando Filmora in pochi e semplici passaggi e ottenendo un risultato sempre qualitativamente elevato.

Audio editing: soluzioni e consigli utili

Anche i principianti possono creare effetti di animazione efficaci avendo a disposizione un programma di editing video pensato proprio per soddisfare le esigenze di tutti. Dissolvere l’audio con fotogrammi chiave in Filmora, ad esempio, è una procedura semplice e intuitiva. È anche possibile aggiungere effetti audio grazie alla vasta libreria di effetti sonori in dotazione, che si inseriscono in modo intuitivo e veloce.

Altrettanto facile è aggiungere video ad una traccia audio, per migliorarne notevolmente la qualità e creando un prodotto che non ha nulla da invidiare a un contenuto professionale.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO