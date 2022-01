L’inizio di un nuovo anno rappresenta il momento perfetto per cambiare telefono, abbandonando un device ormai datato e optando per un dispositivo più innovativo e performante. Attivare un nuovo smartphone, tuttavia, significa dover dedicare un po’ di tempo al trasferimento dati da un telefono all’altro, un’operazione che può generare ansia e timori legati in modo particolare alla possibilità di perdere alcuni contenuti importanti.

Anche per il 2022 gli smartphone Samsung e Xiaomi si confermano in cima alle preferenze di acquisto: sono device in grado di soddisfare molteplici esigenze e di rispondere in modo efficace alla richiesta di telefoni che offrano velocità, innovazione e qualità.

Come trasformare il trasferimento dei dati da Xiaomi a Samsung o viceversa in un’operazione veloce e sicura? Una soluzione alla portata di tutti è MobileTrans di Wondershare, una risorsa efficace per passare da un telefono all’altro in modo pratico e soprattutto in piena sicurezza.

Come trasferire i dati da Android a Xiaomi

Spostare o trasferire tutti gli SMS, le chat, i contatti, i file musicali ma anche video, foto e altri documenti diventa prioritario nel momento in cui si acquista un nuovo telefono. Per trasferire i dati a Xiaomi da un Samsung anche se non si possiedono specifiche conoscenze tecniche, ad esempio, la soluzione più semplice e veloce è fare riferimento al software MobileTrans, compatibile con oltre 6000 dispositivi mobili.

Questo strumento, infatti, non solo consente il trasferimento dati in un clic ma si rivela efficace per 17 tipi di file differenti, permettendo anche di selezionare i file da trasferire in base alle proprie esigenze ed evitando la cancellazione degli originali. Il tutto in pochissimo tempo e con la massima garanzia di protezione dei dati.

MobileTrans, inoltre, vanta sia un software desktop sia una App che consentono di trasferire dati Xiaomi, eseguire il backup, passare tutte le chat di WhatsApp e ripristinare i dati tra telefoni diversi, sempre risparmiando tempo.

Spostare i dati da iOS a Xiaomi anche senza PC

Trasferire dati telefono da iPhone a Xiaomi senza pc è una delle operazioni più delicate da compiere quando si cambia dispositivo. Per agevolare lo spostamento dei file, ad esempio, gli sviluppatori Xiaomi hanno creato un’applicazione per Windows che tuttavia si caratterizza per alcune limitazioni e attualmente non è disponibile su Mac.

Una valida alternativa utilizzabile anche senza PC è proprio MobileTrans, che rende possibile il trasferimento dei dati direttamente da un telefono a un altro anche quando non è possibile salvarli sul computer in attesa di ripristinarli su un altro telefono.

MobileTrans: come usarlo in pochi passaggi

MobileTrans è un valido alleato per risolvere ogni problema di trasmissione dei dati tra due telefoni, con o senza PC. Il funzionamento del software è molto intuitivo e semplice, basato su pochi step da compiere dopo aver scaricato, installato e avviato il programma partendo dal portale ufficiale di Wondershare:

si clicca sull’opzione “Trasferimento telefono”;

si collegano entrambi i dispositivi al computer, quindi il vecchio telefono e il device nuovo;

i due dispositivi appariranno come “Origine” e “Destinazione”;

si clicca sull’opzione “Avvia” per iniziare il processo di trasferimento, avendo cura di non disconnettere nessuno dei dispositivi fino al completamento dell’operazione.

