Tuttavia, con i giusti accorgimenti e scegliendo delle mete raggiungibili con poche ore d’aereo, è possibile godersi i weekend a pieno e volare verso destinazioni paradisiache.

In questo articolo scopriremo quali sono le mete imperdibili che è possibile raggiungere, partendo dai principali aeroporti italiani, e perché sono la scelta perfetta per chi desidera concedersi qualche weekend estivo all’insegna del relax.

Mete balneari: le più belle e semplici da raggiungere

Le mete balneari belle, facili da raggiungere e perfette per un fine settimana fuori porta sono tante. Di seguito alcune delle più gettonate.

Corfù

Raggiungibile con poco più di un’ora e mezza di volo, Corfù offre, a chi desidera regalarsi un weekend al mare all’insegna del relax, alcune tra le spiagge più belle della Grecia. Grazie alle sue dimensioni ridotte, un weekend sull’isola è sufficiente per poter ammirare le spiagge più belle e assaporare le bontà locali.

Ibiza

Per raggiungerla sono necessarie circa 2 ore di volo e per chi cerca sole, mare e divertimento notturno in locali cool, è la scelta numero uno. Anche quest’isola è di dimensioni ridotte e consente ai turisti di visitare tutto in pochi giorni. Perfetta se si ha intenzione di organizzare un addio al nubilato/celibato, visto la molto di attività che è possibile effettuare.

Dublino

Chi visita questa città, raggiungibile in circa 3 ore, non lo fa per crogiolarsi al sole e nuotare, ma per ammirare scorci di mare indimenticabili, anche al tramonto. La stagione estiva presenta un clima mite e piacevole, che la rendono la meta ideale per coloro che hanno pochi giorni a disposizione e non desiderano trascorrerli al mare.

Malta

Con un’ora e mezza di volo è possibile arrivare a Malta, dove, oltre alle meravigliose spiagge, gli amanti del cinema possono visitare i luoghi dove sono state girate scene di film come “Alexander”, “Popeye”, “Il conte di Montecristo”, “Fuga di Mezzanotte”, “Il gladiatore” e altri ancora. Seppure non sia propriamente piccola, con un po’ di organizzazione è possibile fare un tuffo in tutte le spiagge più belle dell’isola.

Altre mete balneari facili da raggiungere e assolutamente perfette per un weekend rilassante sono Porto, Alicante e Nizza.

Come raggiungere rapidamente l’aeroporto per non perdere le offerte last-minute

Una volta individuata la meta balneare che fa al caso proprio e acquistati i biglietti andata e ritorno per trascorrere un weekend da sogno all’insegna del relax e del divertimento, è necessario decidere come raggiungere l’aeroporto.

Tra i mezzi che è possibile utilizzare rientrano l’automobile, il taxi, il treno e l’autobus. Quelli più rapidi e in grado di garantire servizi puntuali e affidabili anche durante i weekend estivi sono i treni e gli autobus; questi ultimi in particolare consentono di viaggiare a prezzi molto contenuti, usufruendo di servizi navetta dedicati e dotati di tutti i comfort.

Tra le aziende che mettono a disposizione navette da e verso alcuni tra i più importanti aeroporti italiani rientra Flibco, leader del settore, il quale proprio quest’estate ha attivato la nuova linea che mette in collegamento diretto Torino centro con l’aeroporto di Caselle. Già attive da qualche anno le tratte Torino-Malpensa e Firenze-Pisa. Per festeggiare la nuova linea, l’azienda ha rilasciato il promocode FLIBCO-ESTATE, utilizzabile sulla pagina della tratta Torino Caselle, ma anche su tutte le altre tratte, per ottenere uno sconto del 10% entro il 30 di settembre.

