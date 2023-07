Bene, in quest’articolo abbiamo deciso di darvi alcuni consigli pratici per evitare di spendere un patrimonio e riuscire nell’intento con risultati sorprendenti. Inutile premettere che non è necessario per forza di cose recarsi nei negozi fisici, ma è possibile tranquillamente fare “la spesa” online. D’altronde, il boom degli e-commerce ha visto in prima linea anche i negozi d’abbigliamento e ormai la scelta è davvero ampia. Ma entriamo nel dettaglio!

Fai un recap della situazione!

Prima di procedere con gli acquisti, per forza di cose è necessario che tu faccia una sorta di recap della situazione, ovvero fai l’inventario di tutti gli indumenti che hai a disposizione. Spesso capita che durante i cambi di stagione ci si dimentichi di abiti e capi d’abbigliamento vari che finiscono nascosti nelle insenature dell’armadio, o magari sotterrati sotto altri indumenti. Spesso questi capi sono ancora tranquillamente indossabili e alla moda. Per evitare di sprecare denaro e tempo acquistando quel toppino verde che in realtà avete ancora a casa, spulciate bene tutto il vostro guardaroba.

Via quello che non apprezziamo più

A questo punto possiamo procedere cercando di eliminare definitivamente tutto ciò che non apprezziamo più e che non metteremo. Va da sé che non dobbiamo per forza buttare via i capi, ma possiamo regalarli, ad amici, familiari o a chi ne ha più bisogno.

Acquistare vestiti e scarpe con buoni sconto

Arriviamo al fulcro del nostro articolo. Una volta proceduto come sopracitato, come possiamo rifarci il guardaroba sfruttando un notevole risparmio? Il primo passo utile può essere quello di acquistare capi online, sfruttando i buoni sconto. Coupon e sconti, infatti, sono ormai la nuova frontiera del risparmio: ce ne sono tantissimi, validi per tantissime tipologie di prodotti e su diversi e-commerce di abbigliamento e scarpe. Un’ampia scelta è presente sul sito codicerisparmio.it, tra i migliori del settore.

Affidarsi agli outlet

Chi ha detto che è necessario spendere un patrimonio per rifarsi il guardaroba, acquistando capi firmati? Oltre ai codici sconto, potrebbe essere molto utile acquistare i nostri capi direttamente negli outlet. Si tratta di negozi per acquisti online o negozi fisici che presentano diversi prodotti con un rapporto qualità prezzo eccezionale.

Negozi vintage

Avrete notato negli ultimi tempi un vero e proprio boom dei negozi vintage. Si tratta di un’ottima opzione per cercare di realizzare degli outfit di marca, ma spendendo relativamente poco. Si possono trovare tantissimi capi d’abbigliamento: dagli abiti, alle polo, passando per i pantaloni e le gonne. Non solo possiamo acquistare un prodotto di marca, ma anche molto ricercato, visto e considerato che la moda vintage oggi sta tornando particolarmente in auge.

Refashion

Infine, suggeriamo anche di cercare di dedicarsi un po’ al refashion. Anziché sbarazzarsi subito di un indumento che riteniamo inutilizzabile, possiamo pensare ad un modo per renderlo originale e magari attuale. Possiamo eseguire dei tagli, aggiustare delle cuciture, aggiungere delle pinces, nonché apportare delle modifiche per rendere un capo alla moda. Le possibilità sono praticamente infinite e i risultati sono sorprendenti!

Riproduzione riservata © 2023 - LEO