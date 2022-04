Questo è il luogo perfetto per un fine settimana lungo in una città europea imperdibile e ricca di cultura. Gli abitanti di Madrid sono rinomati per essere persone socievoli, i bar sono pieni, la musica risuona e la vita scorre per le strade.

Le cose da fare in un weekend lungo a Madrid

Quello che sorprende maggiormente di Madrid è che non sembra affatto una metropoli. Con i suoi splendidi edifici intrecciati, eleganti viali e vasti parchi verdi, ci si sente completamente immersi dai diversi paesaggi che si trovano tutti in un unico luogo. E le cose da vedere e fare a Madrid durante un weekend sono veramente tante.

Come prima cosa è importante scegliere un buon punto di partenza e di arrivo per le giornate piene che si trascorreranno in questa vibrante città. Il Meliá Avenida América è perfetto grazie alla sua posizione centrale che permette di raggiungere le principali attrazioni in poco tempo. Inoltre, a tarda serata è possibile rilassarsi e godere di un ambiente gradevole. Ma passiamo ora alle vere e proprie attività:

1. Visitare Plaza Mayor

La piazza più famosa di Madrid, Plaza Mayor (“La piazza principale”), è racchiusa da splendidi edifici residenziali a tre piani con imponenti ingressi ad arco e l’enorme e colorata Casa de la Panadería che domina un lato. Trovarsi nel luogo esatto in cui nel passato ci sarebbero stati mercati, corride ed esecuzioni pubbliche di prigionieri ed eretici durante l’Inquisizione spagnola è abbastanza surreale. Vale davvero la pena visitarla anche per passeggiare tra le antiche botteghe tradizionali e i caffè sotto i suoi portici.

2. Tapas e flamenco

Tapas e flamenco fanno profondamente parte della cultura ispanica ed è quindi un must entrare a contatto con loro durante un weekend lungo a Madrid. Imparare le origini della danza mentre si passa davanti alla scuola di flamenco più famosa in Spagna può rendere l’idea della vita quotidiana di questi ballerini. Per quanto riguarda la degustazione di tapas, fra i migliori luoghi di tapas a Madrid troviamo il Melia.

3. Il Palazzo Reale di Madrid

Residenza ufficiale della famiglia reale spagnola, il Palacio Real de Madrid si erge orgogliosamente in tutto il suo splendore incontaminato in Plaza de Oriente. È un edificio magnifico e merita sicuramente una passeggiata per vederlo da tutte le angolazioni, poiché è possibile apprezzarne le dimensioni solamente dai suoi giardini. Se avete più tempo a disposizione, cercate l’ombra nei Giardini del Campo del Moro o nei Giardini Sabatini. Sono così belli e tranquilli che sembra di essere lontano dalla città.

4. Parco del Buen Retiro

Il Parco del Buen Retiro, che significa “Parco del Ritiro Piacevole” è conosciuto come il polmone verde di Madrid. Si tratta infatti di uno dei parchi più grandi della città. Questo luogo appartenne alla monarchia spagnola fino a diventare un parco pubblico alla fine del XIX secolo. È il luogo perfetto per passeggiare, sdraiarsi sull’erba e rilassarsi. Con molte zone d’ombra è un luogo popolare per rinfrescarsi quando il sole è spietato.

5. Musei e gallerie

Ci sono un sacco di incredibili gallerie e musei a Madrid, il più famoso è il Museo Nacional del Prado, vicino al parco del Retiro. Il Prado è uno dei più grandi musei d’arte del mondo e ospita collezioni d’arte europea dal XII all’inizio del XX secolo, comprese le opere di alcuni degli artisti più famosi di tutti i tempi come Goya, Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Caravaggio e molti altri. A pochi minuti a piedi si trova il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, sede di oltre 1600 dipinti, tra cui opere di artisti del calibro di Holbein e Rembrandt, fino ad artisti impressionisti come Monet, Toulouse-Lautrec e Gauguin.

Questa parte di Madrid è conosciuta come il Triangolo d’Oro dell’Arte, in quanto si compone di queste due gallerie più una terza, il Museo Reina Sofia. Il museo presenta una collezione di arte del 20° secolo, comprese opere di artisti come Damien Hirst, Man Ray, Diego Rivera.

Un fine settimana lungo a Madrid è quindi ideale per anticipare le vacanze estive e, allo stesso tempo, godere di una città il cui fascino non muore mai.

