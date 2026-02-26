Bill Gates rompe il silenzio su Epstein e ammette relazioni extraconiugali

Bill Gates ha parlato ai dipendenti della sua fondazione e ha ammesso relazioni extraconiugali avvenute durante il matrimonio con Melinda French Gates. Allo stesso tempo ha negato qualsiasi coinvolgimento illecito con Jeffrey Epstein, provando a mettere ordine in una vicenda che da anni riemerge a ondate.

Non è la prima volta che il nome del cofondatore di Microsoft incrocia quello del finanziere caduto in disgrazia, ma questa volta il chiarimento è arrivato in un contesto interno, davanti a chi lavora nella Bill & Melinda Gates Foundation. Ed è lì che il tono cambia: meno dichiarazioni pubbliche, più ricostruzione personale di quei rapporti e di quegli anni.

Le relazioni ammesse e il perimetro tracciato

Gates ha riconosciuto di aver avuto relazioni con due donne russe mentre era ancora sposato, spiegando che Jeffrey Epstein era venuto a conoscenza di quei rapporti. È un’ammissione che si inserisce in un quadro già emerso nel tempo, ma che questa volta viene affrontata in modo diretto. Allo stesso tempo ha escluso di aver trascorso tempo con le presunte vittime del traffico sessuale legato a Epstein, di aver visitato l’isola privata del finanziere o di aver preso parte a comportamenti illeciti.

Ha raccontato di aver incontrato Epstein tra il 2011 e il 2014, anni successivi alla condanna del finanziere per adescamento di una minorenne, e di averlo visto in più occasioni in contesti legati a incontri e cene. Ha detto di non aver mai pernottato nelle sue residenze e di non aver mai visto nulla che potesse configurare attività illegali. Dopo il 2014, ha aggiunto, non avrebbe più risposto alle sue email.

Il punto più delicato resta il motivo di quegli incontri. Gates ha sempre sostenuto che il rapporto fosse collegato a discussioni su filantropia e possibili iniziative benefiche, una versione che negli anni ha difeso anche pubblicamente. Le email rese note in varie inchieste giornalistiche mostrano che si parlò effettivamente di ipotesi di fondi e progetti, ma anche che lo stesso Gates era consapevole della reputazione problematica di Epstein.

Il peso dell’immagine pubblica

Per chi segue il mondo tech, Gates non è soltanto uno dei fondatori di Microsoft, ma una figura che negli ultimi vent’anni ha costruito un’identità diversa, più legata alla filantropia globale che all’industria del software. Vaccini, sanità pubblica, istruzione, lotta alla povertà. La fondazione che porta il suo nome è diventata uno dei soggetti più influenti nel settore non profit internazionale.

Proprio per questo il legame con Epstein ha avuto un impatto reputazionale forte. Melinda French Gates in passato ha definito “inquietante” quell’associazione e ha lasciato intendere che abbia contribuito alla fine del matrimonio. Nella recente assemblea interna, Gates ha riconosciuto che la sua ex moglie è sempre stata scettica rispetto a quei contatti, un dettaglio che aggiunge una dimensione personale a una vicenda già carica di implicazioni pubbliche.

Nei documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia il nome di Gates compare in comunicazioni e scambi che fanno riferimento a incontri e proposte, ma non emergono elementi che lo colleghino al traffico sessuale di cui Epstein è stato accusato. La fondazione ha definito le accuse circolate in alcuni scambi “assolutamente false”, e lo stesso Gates ha ribadito che, pur considerando un errore aver frequentato Epstein dopo la sua condanna, non vi sarebbe stato nulla di illecito nei suoi comportamenti.

Il leader tech tra potere e vulnerabilità

La vicenda mette in luce un aspetto che spesso resta sullo sfondo quando si parla dei grandi protagonisti della tecnologia: il confine tra influenza, relazioni personali e responsabilità pubblica è sottile. Gates è stato per anni l’uomo più ricco del mondo, poi uno dei principali finanziatori di iniziative globali su salute e sviluppo, una figura ascoltata da governi e istituzioni. In un contesto simile, ogni frequentazione assume un peso diverso rispetto a quello di un imprenditore qualsiasi.