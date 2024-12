È possibile dare una svolta alla carriera e alla propria vita trasformando una brillante intuizione in un business di successo? La risposta è certamente affermativa, soprattutto se si prende come esempio il percorso professionale compiuto da Riccardo Mazza.

Nonostante la sua giovane età, infatti, Riccardo Mazza è riuscito a portare avanti con tenacia e perseveranza un’idea innovativa e vincente, intraprendendo la strada dell’imprenditoria e guardando avanti verso un futuro soddisfacente e redditizio, avviando una fiorente attività nel settore del self-publishing su Amazon.

Il tutto con il supporto di una formazione adeguata e, soprattutto, cogliendo le numerose opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Chi è Riccardo Mazza: la biografia

Riccardo Mazza ha solo 25 anni ma vanta un percorso professionale ricco di esperienze. Dopo aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado, ha svolto diversi lavori in molteplici ambiti con l’obiettivo di mantenersi autonomamente, sebbene le attività siano state poco gratificanti e poco soddisfacenti in termini economici.

È stato muratore, cameriere e barman, sia in Italia sia a Londra, dove ha trascorso alcuni mesi per perfezionare le sue conoscenze linguistiche, uno step ritenuto da lui indispensabile per portare avanti qualsiasi progetto professionale in modo serio ed efficace.

Il sogno di Riccardo, infatti, è sempre stato quello di affermarsi ad alti livelli avviando un business competitivo e redditizio, traguardo raggiunto anche grazie a una formazione da autodidatta basata sulla lettura approfondita di numerosissime pubblicazioni focalizzate sulle tematiche imprenditoriali.

Riccardo Mazza

Riccardo Mazza: la carriera

L’avventura nel mondo del self-publishing su Amazon ha preso il via senza un cospicuo investimento iniziale ma grazie a un’attenta analisi del mercato compiuta da Riccardo, che gli ha permesso di individuare un modello di business in forte ascesa in grado di rispondere efficacemente alle molteplici richieste che arrivano dai consumatori.

Considerano l’importanza di offrire pubblicazioni di qualità in grado sia di stuzzicare la curiosità delle persone, sia di mettere a disposizione contenuti educativi per i più piccoli, la scelta editoriale è ricaduta non sui romanzi o sui racconti di narrativa ma su libri da colorare per bambini o per coppie sviluppati in formato digitale e cartaceo, così come su agende e quaderni dove annotare le password.

Oggi Riccardo Mazza guida un team che conta oltre 40 collaboratori e si occupa anche di organizzare corsi di self-publishing rivolti a un’ampia platea di utenti: giovani che cercano nuove opportunità formative per accedere al mondo del lavoro, ma anche persone che desiderano crearsi un’attività per rendersi indipendenti dal punto di vista economico, iniziando con piccoli investimenti.

3 curiosità su Riccardo Mazza