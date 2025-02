Pier Silvio Berlusconi è il manager Media e Telco con la migliore reputazione di gennaio 2025

È Pier Silvio Berlusconi il leader d’azienda con la migliore reputazione online nel settore Media e Telco di gennaio 2025. Lo rivela la classifica di Top Manager Reputation, l’osservatorio permanente sui top manager con la web reputation più solida ai vertici delle principali imprese italiane. Per il Ceo di Mediaset è un risultato prestigioso: da oltre 18 mesi è al vertice della classifica e si piazza al secondo posto assoluto per il terzo mese consecutivo.

Pier Silvio Berlusconi leader media con top web reputation

Berlusconi ottiene uno score di 81,81 e una variazione positiva del +0,50%. Nella categoria Media e Telco, Urbano Cairo si classifica al secondo posto con il punteggio di 76,26 e Marina Berlusconi al terzo: con lo score di 67,04 e una variazione del +3,31%, la sorella di Pier Silvio guadagna una posizione rispetto al mese scorso scalzando dal gradino più basso del podio Pietro Labriola di Tim.

Completano la Top 10 di Media e Telco Alessandro Araimo di Discovery Italia, Benedetto Levi di Iliad, Andrea Duilio di Sky Italia, Stefano De Alessandri di Ansa (+2 posizioni), Giuseppe Gola di Open Fiber (-1 posizione) e Antonio Porro di Mondadori (-1 posizione). L’unica donna in questa graduatoria oltre Marina Berlusconi è Simona Agnes, Consigliere di Amministrazione della Rai, al 15esimo posto.

Marina e Pier Silvio Berlusconi con lo zio Paolo

Top Manager Reputation fornisce un classifica generale e liste specifiche per 12 settori diversi. Nel settore Finance spicca Andrea Orcel di UniCredit, che è primo anche nella classifica totale per punteggio con uno score di 86,78. Sul podio ci sono Carlo Messina di Intesa Sanpaolo e Alessandro Benetton di Edizione. La Top 10 è composta da Matteo Del Fante di Poste Italiane, Gian Maria Mossa di Banca Generali, Alessandra Ricci di Sace, Giuseppe Castagna di Banco BPM, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco di Cassa Depositi e Prestiti e Alberto Nagel di Mediobanca.

Nel cluster Fashion & Beauty il re si conferma Giorgio Armani al primo posto, tallonato da Brunello Cucinelli al secondo e da Renzo Rosso di OTB al terzo. Il settore Sport vede in testa Stefano Domenicali, il Ceo del Formula One Group, e due presidenti di Serie A: Aurelio De Laurentiis del Napoli e Rocco Commisso della Fiorentina.

La Top Manager Reputation di gennaio 2025

Nel cluster Trasporti ai primi tre posti ci sono Stefano Antonio Donnarumma di Ferrovie dello Stato, Luca Cordero di Montezemolo di Italo (che passa anche dal 32esimo posto assoluto di novembre 2024 al 24esimo di gennaio 2025) e Aldo Isi di Anas. In quello Energia spicca in vetta Renato Mazzoncini di A2A, con Claudio Descalzi di Eni in seconda posizione e Stefano Venier di Snam in terza.

Nel Tech è Maximo Ibarra di Engineering a dominare il ranking reputazionale, con Mariangela Marseglia di Amazon al secondo posto e Maurizio Tamagnini di STMicroelectronics al terzo. Per quanto riguarda il Food & Retail, infine, Cristina Scocchia di Illy riesce nell’impresa di superare Giovanni Ferrero e Oscar Farinetti di Eataly.