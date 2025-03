Chi è Massimo Pozzi, Amministratore Delegato di Marelli & Pozzi

Trasformare un’impresa a conduzione familiare in una realtà manageriale solida e strutturata è uno degli obiettivi primari di Massimo Pozzi, oggi AD di Marelli & Pozzi che dal 2024 è entrata a far parte del Gruppo Intergea.

Partecipando attivamente a quest’evoluzione e portando avanti un ambizioso piano di crescita, Pozzi è oggi alla guida di un’azienda del ramo automotive che vanta una lunga storia alle spalle, pronta a scrivere il suo futuro grazie a un nuovo slancio strategico.

Chi è Massimo Pozzi: la biografia

Classe 1962, Massimo Pozzi è nato il 27 agosto a Varese. Dopo aver portato a termine gli studi professionali, ha iniziato il suo percorso lavorativo come meccanico a soli 17 anni, nel 1979, seguendo le orme del padre ed entrando a far parte di Marelli & Pozzi S.n.c. (nucleo originario dell’attuale S.p.a), l’officina di famiglia autorizzata Renault fondata da Orlando Marelli e Luigi Pozzi.

È proprio la figura paterna a rappresentare per Pozzi un modello da seguire, una fonte d’ispirazione in grado di dare fiducia e supporto fin dagli esordi dell’iter lavorativo.

“La sua dedizione, il suo esempio di impegno e la sua capacità di visione mi hanno plasmato non solo come professionista, ma soprattutto come persona – afferma Pozzi -. Per me è sempre stato un modello di riferimento, una guida instancabile su cui ho sempre potuto contare. Il suo insegnamento e i suoi valori sono ancora oggi il fondamento della mia filosofia di vita e di lavoro.

Massimo Pozzi, AD di Marelli & Pozzi – leonardo.it

Massimo Pozzi: la carriera

A segnare un punto di svolta nella carriera di Massimo Pozzi è stato, nel 1986, l’ingresso nel CdA di Marelli & Pozzi S.r.l., diventata concessionaria FIAT e caratterizzata da un cambiamento della compagine societaria con l’ingresso di un nuovo socio.

Agli esordi come venditore sono seguiti altri incarichi, relativi alla gestione dei rapporti con i brand automobilistici. Risale al 1999, invece, la trasformazione dell’azienda da S.r.l a S.p.A.

L’acquisizione del ramo d’azienda della concessionaria FIAT Crespi di Varese, nel 2001, ha rappresentato un primo passo verso il presidio del capoluogo varesino. Nel 2005 è stato invece acquisito il mandato Lancia e, due anni dopo, è stata avviata la ristrutturazione della sede di Gavirate. La nuova sede di Varese, realizzata nel 2009, ha permesso all’azienda di ampliare ulteriormente il portafoglio, ottenendo il mandato Alfa Romeo nel 2014.

Nel 2021 Massimo Pozzi è diventato presidente del primo Hub Ricambi Stellantis CRF Lombardia, progetto innovativo che ha coinvolto anche Marelli & Pozzi basato su una compagine societaria composta dalla Concessionaria Villa e da CRF S.p.A., società del Gruppo Intergea.

Sempre nel 2021, l’azienda guidata da Pozzi è stata tra i primi concessionari in Italia a ricevere il mandato di MG Motor, mentre l’anno successivo ha acquisito anche il mandato Opel.

L’acquisizione dell’80,5% del capitale da parte del Gruppo Intergea, nel 2024, ha segnato una svolta decisiva per Marelli & Pozzi: leader in Italia nel settore della distribuzione automobilistica, Intergea non è solo un partner commerciale ma una realtà solida, dinamica e visionaria, in grado di generare innovazione e una visione manageriale orientata al futuro.

Vita privata e personale

La giornata lavorativa di Massimo Pozzi inizia con la revisione delle attività aziendali, proseguendo con tutte le attività che concernono la gestione operativa dell’azienda e guidando una squadra composta da circa 50 persone.

“Credo fermamente nella crescita continua, nell’innovazione e nell’importanza di costruire relazioni solide con clienti, partner e collaboratori – sottolinea l’AD -. Ho sempre privilegiato un rapporto amichevole e diretto. Non a caso, il primo slogan di Marelli & Pozzi s.r.l. è stato: “La concessionaria amica”, mentre il secondo: “Va dove ti porta il cuore”.

Nonostante gli impegni lavorativi, Pozzi ha sempre cercato di ritagliare momenti di qualità da trascorrere con la moglie e i due figli, Gilberto e Federica, oggi adulti, laureati e con una carriera al di fuori dell’azienda.

Nel tempo libero, invece, coltiva le sue passioni come il trail running e il ciclismo su strada, cercando anche di trarre beneficio dal contatto con la natura.

Attivo nel sociale, Pozzi fa parte del Rotary da quasi 30 anni condividendone pienamente i valori come il servizio agli altri, l’integrità, la leadership e l’impegno per migliorare la comunità.

3 curiosità su Massimo Pozzi

– Potendo tornare indietro, Massimo Pozzi avrebbe scelto un percorso di studi diverso, probabilmente in ambito economico-gestionale, senza tuttavia rimpiangere alcuna scelta relativa alla sua carriera professionale.

“Ogni sfida mi ha insegnato qualcosa, quindi non ho rimpianti. Ogni passo ha contribuito al mio percorso.”

– Se dovesse descriversi con tre aggettivi, il manager sceglierebbe: appassionato, accomodante e resiliente.

– Guardando al futuro, Massimo Pozzi non sembra avere dubbi:

“Tra 10 anni mi vedo con qualche nipotino… e, perché no, ancora coinvolto nel mondo imprenditoriale, supportando la crescita dell’azienda e affrontando nuove sfide con passione.”