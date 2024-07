Dopo aver ricoperto numerosi incarichi di responsabilità per diversi brand del settore automotive, Roberto Morini è stato recentemente nominato nuovo direttore sviluppo reti di Eurasia Motor Company, in seguito all’acquisizione da parte del Gruppo Intergea del 50% delle quote societarie.

Per Morini si tratta di una posizione apicale all’interno di una delle principali realtà italiane specializzate nell’importazione dall’estero di autovetture e veicoli commerciali, in particolare dall’Estremo Oriente. Un ruolo impegnativo che vede il manager interfacciarsi con una vasta rete di concessionari affiancando l’AD della storica azienda con sede nel bresciano.

Chi è Roberto Morini: la biografia

Nato a Roma il 3 ottobre 1960, Morini ha completato il suo percorso di studi nella Capitale, conseguendo la maturità classica presso il Liceo Socrate e ottenendo la Laurea magistrale in economia e commercio frequentando l’Università La sapienza.

La passione per le automotive lo ha accompagnato fin dall’età giovanile, tanto da spingerlo a partecipare a una selezione promossa dal gruppo FIAT nel 1987 dopo aver portato avanti brevi esperienze in alcune società di servizi.

Roberto Morini: la carriera

La permanenza in FIAT, durata circa 37 anni, è stata caratterizzata dal conferimento di molteplici incarichi, principalmente nella logistica, nel ramo marketing e nel comparto delle vendite con responsabilità che hanno coinvolto tutti i brand del gruppo FCA.

Roberto Morini è stato anche direttore vendite Italia per i marchi Alfa Romeo e Lancia. Risale ai primi di giugno 2024, invece, la nomina come nuovo direttore sviluppo reti per Eurasia Motor Company. In queste vesti, in particolare, Morini coordina una squadra di persone attive sul territorio, interfacciandosi con una vasta rete composta da circa 60 concessionari.

Vita privata e personale

La giornata tipo di Roberto Morini inizia con l’attività di briefing a stretto contatto con il suo team e prosegue con le iniziative di progettazione, implementazione e sviluppo di quanto deciso. La filosofia che guida il manager impegnato nel suo nuovo incarico si basa su un concetto chiave, che lui stesso definisce:

“Un lavoro pratico continuamente correlato alla realtà e con un continuo scambio di esperienze.”

Dovendo scegliere una persona che ha rappresentato per lui un’importante fonte di ispirazione, inoltre, Roberto Morini non ha dubbi:

“È stato uno dei miei primi responsabili che ho conosciuto in FIAT, una persona vivace, creativa, sempre disposta al confronto e capace di intuizioni sia tattiche che strategiche. Unna persona da cui imparare.”

Per Morini è anche importante riuscire a conciliare professione e vita privata, un traguardo che si raggiunge coniugano una buona dose di coordinazione con una gestione del lavoro orientata agli obiettivi da raggiungere.

3 curiosità su Roberto Morini

– Curioso, forse un po’ riservato ma capace di una visione sempre positiva delle cose: ecco come Morini descrive sé stesso utilizzando solo tre aggettivi.

– Tra gli interessi personali del manager compaiono la passione per il mare e la vela.

– Immaginandosi tra 10 anni, infine, Morini si vede esattamente come ora.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO