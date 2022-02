Fondatore tra le altre cose, di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese.

Titolare di in-Sane! Management, l’Agenzia per Influencer Professionisti in Italia, di cui fanno parte Lyon, CiccioGamer89, Antonio Palmucci, Overvolt, Two Players One Console, Marcy e molti altri.

Grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza sul campo, Roberto ha il dono di creare e formare ogni giorno Influencer Professionisti.

Con le sue aziende nel mondo dell’informazione e degli influencer, ha generato oltre 25 milioni di euro nel corso degli ultimi anni.

Roberto Buonanno

Chi è Roberto Buonanno?

Imprenditore attivo nel campo dei “new media” da oltre vent’anni, Roberto, è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani.

Dal 2001 è editore di testate giornalistiche online. Ha lanciato il suo primo magazine online nel 2001 per trasformare in qualcosa di più concreto la sua passione per la musica rock e Metal: oggi www.truemetal.it è tuttora un punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Nel 2003 ha aperto la prima società capogruppo, 3Labs S.r.l.

Oggi le aziende sono diventate sei, tutte che gravitano attorno a quello che definisce l’universo pop-geek. Alcuni la chiamerebbero anche cultura nerd ma a Roberto questa parola non è mai piaciuta. In pratica, le sue aziende lavorano e comunicano nei settori della Tecnologia, Social Network, Influencer Marketing, Giochi tradizionali da tavolo, Videogiochi ed eSport. Questi ultimi sono i videogiochi affrontati in maniera professionale e competitiva.

Nel 2003 ha avviato l’edizione italiana del più popolare magazine di informazione tecnologica al mondo, Tom’s Hardware . Oggi tomshw.it è una testata giornalistica di primo livello italiano. Nei primi anni del 2000 le testate online erano un concetto innovativo. Quindi per rimanere sul pezzo e non perdere la sua etichetta di innovatore, ha avviato una divisione aziendale specializzata nell’Influencer Marketing che ha chiamato, Tom’s Hardware Network.

. Oggi è una testata giornalistica di primo livello italiano. Nei primi anni del 2000 le testate online erano un concetto innovativo. Quindi per rimanere sul pezzo e non perdere la sua etichetta di innovatore, ha avviato una divisione aziendale specializzata nell’Influencer Marketing che ha chiamato, Tom’s Hardware Network. Dal 2012 quindi, basandosi su una dritta di alcuni suoi geniali collaboratori, ha lavorato fianco a fianco ai più grandi Youtuber italiani. Ma bisogna essere sempre sul pezzo. E quindi quando YouTube è diventato “mainstream”, Roberto ha iniziato a lavorare con le star di Instagram e poi ha proseguito con TikTok, l’ultima evoluzione in campo di Social Network.

Dal 2014 inoltre insieme all’amico e socio Alessio Cicolari ha avviato un’attività di organizzazione di eventi eSport, categoria che oggi si sta affermando ma che ovviamente, ai tempi, era pionieristica!

Nel maggio del 2018 ha aperto insieme lo splendido locale eSport Palace a Bergamo, una struttura di 700 metri quadrati dedicata al mondo dei videogiochi competitivi. E che ha ospitato per due anni al suo interno il team di giocatori professionisti ufficiale di Samsung: i MorningStars. Il team nasce proprio da un mio progetto, che aveva alla base un vero e proprio talent show chiamato “Fight for Glory”.

Nel 2021 Roberto si è trasferito a Dubai con la famiglia dove ha aperto In-Sane! Academy, la prima grande accademia per aspiranti influencer, per scrivere nuove esaltanti storie di successo!

Cos’è In-Sane Academy!

In-Sane Academy è la prima accademia online dedicata al mondo dei Social Network, che offre un percorso formativo per diventare influencer professionisti.

L’unica Accademia che vanta come capitano un manager con oltre 10 anni di esperienza nel settore, al fianco delle più famose star del Web: Roberto Buonanno.

I corsi principali dell’Accademia:

Influencer in 100 Giorni

Il percorso che ti dà le basi per avviare la tua carriera nel mondo degli Influencer entro i primi 100 giorni.

Influencer in 100 Giorni: il Corso Avanzato

All’interno di questo programma avanzato troverai i processi per costruire la tua professione da Influencer Professionista.

E quindi come:

posizionare i tuoi profili per diventare punto di riferimento della tua categoria;

strutturare il tuo piano editoriale;

ideare, programmare, scrivere i tuoi contenuti;

dare più valore ai tuoi contenuti con tecniche avanzate;

collaborare con le aziende;

collaborare con altri creator;

creare un team.

Youtube Pro

IL PERCORSO FONDAMENTALE PER REALIZZARE CON SUCCESSO LA TUA PROFESSIONE SU YOUTUBE.

I contenuti presenti all’interno di questo corso hanno permesso agli YouTuber presenti nel Management di Roberto di ottenere oltre 23 milioni di iscritti ed 1 miliardo di visualizzazioni al mese

3 I Programmi di Consulenza dell’Accademia:

Influencer Audit

Durante questo Audit facciamo emergere tutto: dalle piattaforme, ai competitor, al settore, al canale, ogni cosa. Da questa analisi valuteremo il percorso migliore per te.

Influencer Star Program

Workshop, Mentoring, Coaching, Full Immersion in località esotiche per testare attrezzatura, paesaggi, video, strategie…

È il programma più avanzato di Consulenza.

In-sane Academy: Creator Factory

“Abbiamo il grande obiettivo di migliorare il mondo reale cambiando quello virtuale! Grazie alla nostra Accademia chiunque potrà fare della propria passione il suo lavoro, diventando non solo influencer ma imprenditore di sé stesso!”.

“Guideremo l’aspirante influencer passo per passo nell’ascesa al successo, insegnando non solo la strategia e i trucchi che stanno alla base del trionfo dei migliori influencer italiani, ma anche come mantenere una carriera duratura.”.

“Un buon influencer non lancia frecce in aria. La strategia è parte essenziale, sia nel processo di costruzione che di mantenimento della carriera; proprio per questo chi desidera diventare un imprenditore digitale ha bisogno di acquisire le giuste competenze” – continua lo staff di In-Sane.

