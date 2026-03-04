L’imprenditore italiano che ha creato un brand (mondiale) da 23 miliardi di euro che nessuno ha mai conosciuto veramente

C’è un’immagine che racconta più di tante biografie patinate: una piccola pasticceria ad Alba, un padre che muore troppo presto, un ragazzo di appena ventiquattro anni che si ritrova sulle spalle un’attività fragile e una famiglia da sostenere.

È da lì che parte la storia di Michele Ferrero, senza riflettori, senza proclami, con quella determinazione silenziosa che non fa rumore ma lascia il segno.

Nessuno, in quel 1924, avrebbe scommesso che da quella bottega piemontese sarebbe nato un impero dolciario capace di macinare miliardi di euro l’anno e di entrare nelle case di mezzo pianeta. Eppure la traiettoria è tutta lì, in quella miscela di necessità e ambizione trattenuta, di lavoro quotidiano e visione lunga, dove la responsabilità arriva prima della celebrità e il peso delle scelte si misura giorno dopo giorno.

L’ossessione per la perfezione e il culto della riservatezza

Le fotografie in bianco e nero restituiscono un uomo composto, quasi schivo, con lo sguardo attento e una postura sempre misurata. Michele Ferrero non amava parlare di sé, e ancora meno concedersi alla stampa. Diceva che le interviste sono come le ciliegie: una tira l’altra, e si finisce per perdere il controllo.

Nelle sue fabbriche l’aria non era quella del salotto mediatico, ma piuttosto quella di un laboratorio sorvegliato, dove le ricette venivano custodite come segreti di Stato e l’accesso era limitato al minimo indispensabile. La perfezione non era un vezzo, era un metodo, quasi una disciplina personale che si rifletteva su ogni prodotto, dal gusto alla confezione, dalla consistenza alla sorpresa nascosta dentro un uovo.

Mentre altri imprenditori italiani inseguivano la visibilità, lui sceglieva il silenzio. Niente yacht esibiti, niente dichiarazioni roboanti, niente passerelle. Una coerenza ostinata, mantenuta fino alla fine.

Nutella, Kinder e l’idea di portare la magia ogni giorno

Nel 1964 perfeziona la ricetta del padre e nasce la Nutella, destinata a diventare molto più di una crema spalmabile. Qualche anno dopo arrivano il Kinder Cioccolato e, nel 1974, il Kinder Sorpresa, un’intuizione semplice e potentissima: unire il cioccolato al gioco, trasformare un gesto quotidiano in un piccolo rito.

Dietro quei barattoli e quelle uova non c’era soltanto marketing, ma un’idea precisa di esperienza. Portare la magia della Pasqua in ogni giorno dell’anno, offrire ai bambini un’emozione, ai genitori un momento condiviso, alle famiglie un’abitudine che attraversa le generazioni. Non solo un prodotto, ma un ricordo che si ripete.

Non è un caso se Ferrero, partito come cioccolatiere, si ritrova a diventare uno dei maggiori produttori di giocattoli al mondo. Aveva capito che il prodotto non si esaurisce nel sapore, ma continua nella memoria che lascia, nella sorpresa che si apre, nel sorriso che resta.

Un’azienda come comunità, prima che fosse una parola di moda

Le immagini di fabbrica mostrano operai, linee di produzione, vasetti di Nutella pronti per essere distribuiti. Ma raccontano anche un altro aspetto meno appariscente: stipendi sopra la media, autobus gratuiti per i dipendenti, colonie estive per i figli, famiglie intere che lavorano per decenni nella stessa azienda.

Ferrero costruisce un senso di appartenenza che va oltre il contratto. La lealtà non nasce dai bonus, ma dal sentirsi parte di qualcosa che ha radici profonde. Alba diventa il centro di un sistema che unisce impresa e territorio in modo quasi simbiotico, dove l’azienda non è soltanto un datore di lavoro, ma una presenza costante nella vita quotidiana.

In un tempo in cui la parola “comunità” viene spesso usata a sproposito, lui l’aveva già messa in pratica, senza proclamarla.

L’eredità di un uomo che ha scelto il silenzio

Il 14 febbraio 2015, a Monte Carlo, Michele Ferrero muore a 89 anni. Lascia un patrimonio immenso e marchi che sono entrati nell’immaginario collettivo globale, ma soprattutto lascia un esempio raro: si può costruire un colosso internazionale senza trasformarsi in personaggio.

Le fotografie più recenti lo mostrano sorridente, circondato da persone comuni, mai sopra le righe. È l’immagine di un imprenditore che ha preferito la concentrazione alla ribalta, il lavoro costante alla celebrazione pubblica, la sostanza alla narrazione.

In un’epoca in cui tutto sembra chiedere esposizione, la sua storia ricorda che si può restare nell’ombra e, allo stesso tempo, creare qualcosa che il mondo intero riconosce al primo sguardo, magari svitando un barattolo a colazione o aprendo un ovetto con le mani sporche di cioccolato, senza pensare a chi ci sia stato dietro, ma sentendo che quella storia, in fondo, parla anche un po’ di noi.