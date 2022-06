Figlio di Silvio Berlusconi e di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Pier Silvio Berlusconi è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset. Fidanzato da anni con la conduttrice Silvia Toffanin, ha avuto con lei due figli. Prima di incontrarla, però, ha avuto un’altra relazione e una bambina che oggi è una bellissima ragazza. Scopriamo la sua biografia, dai primi passi nel mondo del lavoro al successo.

Chi è Pier Silvio Berlusconi: la biografia

Classe 1969, Pier Silvio Berlusconi nasce il 28 aprile a Milano, da papà Silvio e da mamma Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Ha una sorella, Marina, e tre fratellastri, Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal matrimonio dell’ex premier con la seconda moglie Veronica Lario. Dopo il diploma al liceo classico, si iscrive alla facoltà di filosofia presso l’Università di Milano. Non porta a termine gli studi e, nel 1992, inizia la sua carriera nel mondo del lavoro. Muove i primi passi nel settore marketing di Publitalia, concessionaria pubblicitaria del Gruppo Mediaset.

Nel 1996, Pier Silvio diventa responsabile del Coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset, mentre nel 1999 viene nominato vicedirettore generale Contenuti di R.T.I.. Dall’aprile 2000 riveste il ruolo di vicepresidente del Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato di R.T.I.. Nel 2015, ai compiti già assunti se ne aggiunge un altro, amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo dell’azienda televisiva di famiglia.

Berlusconi junior, inoltre, è azionista di Fininvest, holding di famiglia, ed è membro del consiglio di amministrazione di Mediaset España, Mondadori e Mediobanca.

La vita privata di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha avuto una relazione di gioventù con Emanuela Mussida. Dalla loro unione, finita in pochissimo tempo, nel 1990 è nata la prima figlia Lucrezia Vittoria. Nel 2001, l’imprenditore ha iniziato una storia d’amore con Silvia Toffanin. I due non si sono mai sposati, ma sono ancora oggi una coppia felice. Hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, venuta alla luce nel 2015. Sia Berlusconi junior che la sua compagna sono molto gelosi della vita privata. Vengono fotografati insieme raramente e non posseggono profili social ufficiali.

4 curiosità su Pier Silvio Berlusconi

–Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno per la prima volta nel 2021, a soli 52 anni. La bimba si chiama Olivia ed è la figlia della primogenita Lucrezia Vittoria.

-Nel 1976, quando aveva soltanto 7 anni, è andato a vivere con tutta la sua famiglia in Spagna a causa di presunte minacce di un suo rapimento da parte della mafia. Sono tornati in Italia quando è cessato il pericolo.

-Grande appassionato di sport, Berlusconi junior ha dichiarato più volte di non poterne farne a meno: si allena almeno tre volte a settimana.

-Secondo Libero Quotidiano, Pier Silvio Berlusconi, solo nel 2018, ha guadagnato 1,73 milioni. Per quel che riguarda il patrimonio netto di famiglia, SuperYachtFan lo stima a 8 miliardi di dollari.

