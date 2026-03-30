Il commissario tecnico lascia la Nazionale prima del Mondiale, decisione folle e inaspettata - Leonardo.it

Un colpo di scena che ha sorpreso il mondo del calcio, con un clamoroso cambio di piani che potrebbe sconvolgere il futuro della Nazionale. A pochi mesi dall’inizio del Mondiale 2026, una mossa inaspettata potrebbe scuotere non solo la selezione, ma anche il club di un’importante città europea. In uno dei momenti più delicati, il commissario tecnico potrebbe decidere di lasciare la Nazionale, gettando tutto nel caos.

L’allenatore protagonista di questa vicenda è Mauricio Pochettino, l’attuale CT della Nazionale degli Stati Uniti, che sarebbe in trattative per un possibile ritorno immediato al Tottenham. Secondo Football.London, Pochettino starebbe valutando l’ipotesi di tornare alla guida degli Spurs, club che sta vivendo una stagione drammatica. La squadra, infatti, rischia seriamente di retrocedere dalla Premier League alla Championship e il futuro di Tudor, attuale allenatore, appare sempre più in bilico. In questo scenario, l’interesse di Pochettino sarebbe legato alla necessità di risollevare la squadra, ma nonostante i forti rumor, al momento non ci sono conferme ufficiali.

Pochettino lascia gli Stati Uniti prima del Mondiale?

L’addio immediato di Pochettino dalla Nazionale degli Stati Uniti, un’eventualità che appare ancora lontana, sarebbe una decisione radicale e difficile da digerire per il calcio statunitense, soprattutto in vista del Mondiale 2026, che si disputerà proprio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’allenatore argentino ha avuto un buon inizio con la Nazionale, portandola a un livello competitivo, ma un ritorno agli Spurs potrebbe essere troppo allettante per non essere preso in considerazione. Tuttavia, secondo le fonti, sembra che Pochettino resterà comunque alla guida della Nazionale fino al Mondiale 2026, un obiettivo che potrebbe rivelarsi troppo importante per abbandonarlo ora.

Il futuro tra Nazionale e Tottenham

La possibilità che Pochettino decida di tornare al Tottenham non è esclusa, ma potrebbe avvenire solo dopo aver completato il ciclo con la Nazionale statunitense. L’idea di tornare a Londra per rilanciare la sua carriera, già un’icona al Tottenham, potrebbe essere una tentazione troppo grande da respingere. La situazione è ancora in evoluzione.