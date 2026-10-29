Come ottenere sopracciglia perfette: guida completa

Bold ma naturali, folte e definite: le sopracciglia si confermano il punto focale del viso anche per questa stagione.

Le sopracciglia sono la cornice dello sguardo: cambiano l’espressione del viso, possono addolcire i lineamenti o renderli più decisi, far sembrare gli occhi più grandi o più vicini. Non stupisce che, stagione dopo stagione, restino uno dei temi più cercati online. E se negli anni abbiamo visto di tutto, dagli archi sottilissimi dei primi Duemila alle sopracciglia scolpite del 2016, il trend di oggi è chiaro: sopracciglia bold, ma naturali, folte, morbide e modellate sul viso.

I trend delle sopracciglia

Il grande protagonista è il natural bold: sopracciglia piene e definite, che però mantengono l’aspetto dei peli naturali. Accanto a lui resistono le fluffy brows, spettinate verso l’alto con un gel trasparente o con il trucco del sapone, e le laminated brows, l’effetto laminato ottenuto con gel ultra-fissanti. Non manca un pizzico di nostalgia: su TikTok sta tornando il 2016 make-up, con sopracciglia molto definite e labbra nude opache, ma in versione più morbida e sfumata rispetto all’originale.

Primo passo: trovare la propria forma

Prima di riempire, bisogna capire dove iniziano e dove finiscono le sopracciglia. Il metodo più usato è quello dei tre punti, con una matita come riferimento. Il punto di inizio si trova allineando la matita con il lato esterno della narice e l’angolo interno dell’occhio. Il punto più alto dell’arco si trova allineando la matita dalla narice al bordo esterno dell’iride, guardando dritto davanti a sé. Il punto finale si trova allineando la matita dalla narice all’angolo esterno dell’occhio. Segnare questi tre punti con un leggerissimo tocco di matita aiuta a lavorare in modo simmetrico.

Secondo passo: la pulizia

La pulizia delle sopracciglia va fatta con moderazione: oggi il trend premia la pienezza, quindi è meglio eliminare solo i peli chiaramente fuori dalla forma, soprattutto sotto l’arco e tra un sopracciglio e l’altro. Usa una pinzetta ben affilata, lavora con una buona luce naturale e fermati spesso per guardare il risultato da lontano. Per le prime volte, o per ridefinire la forma, affidarsi a un professionista è un ottimo punto di partenza.

Terzo passo: scegliere i prodotti

Il mondo dei prodotti per sopracciglia è vastissimo, e ognuno ha un ruolo preciso. Le matite sono le più versatili, perfette per disegnare singoli peli e definire il contorno. Le polveri offrono un effetto morbido e naturale, ideale per riempire le zone più rade. Le pomate offrono definizione e tenuta, adatte a chi vuole un risultato più marcato. Le penne a punta sottile permettono di disegnare tratti che imitano i peli veri, mentre i gel, trasparenti o colorati, fissano la forma e danno volume. Spesso la combinazione vincente è una matita o una penna per definire, seguita da un gel per fissare.

Quarto passo: la tecnica

Spazzola le sopracciglia verso l’alto con uno scovolino, per vedere bene la forma naturale e le zone da riempire. Inizia a lavorare dalla coda verso l’inizio: la coda deve essere più definita, mentre la parte iniziale va lasciata più leggera e sfumata, per un effetto naturale. Usa tratti brevi e leggeri, nella direzione di crescita dei peli, invece di disegnare una linea continua. Alla fine, spazzola di nuovo per ammorbidire il risultato e fissa con il gel.

La scelta della tonalità

La regola d’oro è scegliere un colore di uno o due toni più chiaro rispetto ai capelli per le brune e di uno o due toni più scuro per le bionde. Chi ha i capelli rossi può puntare su tonalità ramate o marrone chiaro caldo, mentre chi ha i capelli grigi o bianchi sta bene con i toni taupe o grigio-marroni. In caso di dubbio, meglio scegliere la tonalità più chiara: è più facile intensificare che correggere.

Gli errori più comuni

Il primo errore è disegnare l’inizio del sopracciglio troppo marcato, con un effetto «squadrato» poco naturale. Il secondo è allungare troppo la coda verso il basso, che rende lo sguardo triste. Il terzo è usare una tonalità troppo scura. E infine, dimenticare di guardare il risultato da lontano: le sopracciglia devono essere sorelle, non gemelle, quindi una piccola asimmetria è del tutto normale.

Il tocco finale

Per illuminare lo sguardo, applica un velo di illuminante o di correttore chiaro sotto l’arco del sopracciglio, sfumandolo bene. È un trucco semplice che solleva visivamente l’arcata e rende il risultato ancora più pulito.

Sopracciglia ben definite cambiano tutto il viso, ma il vero segreto è rispettare la propria forma naturale. Con i prodotti adatti e un po’ di pratica, il risultato perfetto è alla portata di tutte.