Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 ottobre 2026 un decreto che stanzia complessivamente 175,2 milioni di euro per far fronte ai rincari dei carburanti, con una quota preponderante — 105 milioni — destinata in via diretta agli autotrasportatori. La misura arriva in un momento di tensione nel settore del trasporto merci su gomma, con proteste dei camionisti già documentate in Campania, e interviene su tre comparti produttivi che dipendono in modo strutturale dal gasolio: autotrasporto, agricoltura e pesca. Per chi lavora con un mezzo pesante, un trattore o un peschereccio, il caro gasolio è un problema che si traduce direttamente in margini erosi e bilanci in rosso.

Un decreto che risponde a una crisi di costo, non di offerta

Il punto di partenza è semplice: il gasolio costa, e per chi lo usa professionalmente ogni centesimo al litro si moltiplica per decine di migliaia di chilometri o di ore di lavoro. Gli aiuti del governo sul caro gasolio non nascono da una carenza di approvvigionamento, ma da una pressione sui costi che ha reso insostenibile l’operatività per molte imprese di piccole e medie dimensioni.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre identifica tre categorie di beneficiari: autotrasportatori, operatori agricoli e settore della pesca. Non si tratta di un provvedimento generalizzato sulle accise — che avrebbe effetti su tutti i consumatori — ma di un intervento settoriale, mirato a chi subisce il rincaro del carburante come fattore di produzione diretto e non comprimibile.

I 105 milioni per i camionisti: il cuore del provvedimento

La parte più consistente del pacchetto — 105 milioni di euro — va agli autotrasportatori. È la categoria che ha espresso con maggiore visibilità il disagio legato al caro gasolio: le proteste dei camionisti in Campania hanno reso evidente quanto il problema fosse diventato urgente, spingendo il governo a intervenire con uno strumento diretto.

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Per le imprese di autotrasporto il gasolio non è una voce accessoria: incide in modo determinante sul costo del singolo viaggio, e quando i prezzi salgono senza che le tariffe di mercato si adeguino con la stessa velocità, il risultato è una compressione dei margini che colpisce soprattutto i vettori indipendenti e le piccole flotte. 105 milioni non risolvono strutturalmente il problema, ma rappresentano un segnale di attenzione e un sostegno concreto nell’immediato.

Le modalità operative per accedere agli aiuti non sono ancora state rese pubbliche nel dettaglio: sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le eventuali circolari applicative per conoscere i criteri di accesso, i requisiti soggettivi e le procedure di richiesta.

Gli altri settori coinvolti: agricoltura e pesca

Immagine generata con AI

Il decreto non si limita all’autotrasporto. I restanti fondi — la differenza rispetto ai 175,2 milioni totali — sono destinati ad agricoltura e pesca, due comparti che condividono con i camionisti la dipendenza strutturale dal gasolio professionale. Un agricoltore che lavora centinaia di ettari con macchinari agricoli, o un armatore che porta in mare una flotta di pescherecci, subisce i rincari del carburante in modo diretto e non può semplicemente ridurre i consumi senza ridurre l’attività.

Il tema del caro gasolio per questi settori non è nuovo: gli aiuti del governo si inseriscono in una storia di interventi periodici che si ripetono ogni volta che i prezzi alla pompa salgono oltre una soglia critica. La domanda che molti operatori si pongono è se questi stanziamenti siano sufficienti a coprire le perdite accumulate o se rappresentino soltanto un parziale ammortizzatore.

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Cosa cambia concretamente per chi lavora con il gasolio

Il decreto non agisce sui prezzi alla pompa: chi si ferma a un distributore non vedrà cambiamenti immediati nel costo al litro. L’intervento è pensato come rimborso o contributo diretto alle imprese dei settori interessati, non come riduzione delle accise o calmierazione del prezzo finale. Questo significa che l’effetto si sentirà nei bilanci aziendali, non alla cassa del distributore.

Per gli autotrasportatori, in particolare, il meccanismo degli aiuti legati al caro gasolio funziona tipicamente attraverso rimborsi calcolati sui consumi documentati. Le imprese devono tenere traccia dei rifornimenti effettuati, conservare la documentazione fiscale e presentare domanda nei termini previsti. Anche in questo caso, i dettagli operativi dipenderanno dalle disposizioni attuative che seguiranno l’approvazione del decreto.

Sul fronte delle proteste, la risposta governativa arriva in un momento in cui la tensione nel settore era già tangibile. I camionisti che avevano manifestato il proprio disagio in Campania trovano nel decreto un primo riconoscimento istituzionale del problema. Se questo basterà a placare le tensioni dipenderà anche dalla velocità con cui gli aiuti verranno effettivamente erogati: la distanza tra un decreto approvato e un bonifico ricevuto può essere lunga, e nel frattempo i costi continuano a correre.

Il provvedimento è consultabile attraverso le fonti ufficiali, tra cui i comunicati dell’ANSA che ha seguito in diretta l’approvazione in Consiglio dei Ministri. Nei prossimi giorni, con la pubblicazione ufficiale del testo, sarà possibile valutare con precisione i criteri di accesso e le scadenze per presentare le domande.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.