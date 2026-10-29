Un nuovo riconoscimento europeo per chi ha meno di 35 anni e sta già cambiando il modo in cui il mondo funziona: MIT Technology Review Italia ha lanciato il programma Innovators Under 35 Europe, presentato ufficialmente il 23 ottobre 2026 con il sostegno di Eni e Road. I premi saranno assegnati nel 2027 e le candidature sono già aperte. È un segnale preciso: l’Europa vuole identificare, riconoscere e valorizzare la prossima generazione di innovatori prima che il resto del mondo se ne accorga.

Perché nasce un premio dedicato agli innovatori europei under 35

Il contesto non è casuale. Negli ultimi anni il dibattito sulla competitività tecnologica europea si è fatto più urgente, con analisi e rapporti che segnalano un divario crescente rispetto agli Stati Uniti e all’Asia in settori come l’intelligenza artificiale, la biotech e l’energia pulita. In questo scenario, avere uno strumento strutturato per mappare e premiare i talenti under 35 attivi in Europa risponde a un bisogno reale.

MIT Technology Review è da decenni uno dei punti di riferimento globali per l’innovazione tecnologica. La sua versione italiana porta ora sul continente un format già consolidato a livello internazionale, adattandolo alla specificità del panorama europeo: un ecosistema frammentato ma ricco di competenze, con centri di ricerca, startup e spin-off universitari distribuiti in decine di paesi.

Il coinvolgimento di Eni come partner non è sorprendente: il gruppo energetico italiano ha costruito negli anni una presenza significativa nel campo della ricerca e dell’innovazione applicata, con investimenti in tecnologie per la transizione energetica. Road, l’altro partner del progetto, affianca l’iniziativa completando il quadro istituzionale e industriale che sostiene il premio.

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Cosa sappiamo del programma e delle candidature

Al momento del lancio, il dato più rilevante per chi vuole partecipare è che le candidature sono già aperte. Il programma Innovators Under 35 Europe si rivolge a giovani innovatori attivi in Europa con meno di 35 anni, in linea con il format internazionale di MIT Technology Review che da anni identifica figure capaci di unire ricerca, imprenditorialità e impatto concreto.

I dettagli specifici sulle categorie, sui criteri di valutazione e sulle scadenze per le candidature non sono stati ancora resi pubblici in forma ufficiale e verificabile al momento della presentazione. È ragionevole attendersi che vengano comunicati attraverso i canali ufficiali di MIT Technology Review Italia nelle prossime settimane, man mano che il programma prende forma operativa in vista delle premiazioni del 2027.

Chi segue da vicino il format internazionale sa che i programmi analoghi di MIT Technology Review tendono a suddividere i candidati per aree tematiche — dall’intelligenza artificiale alla biotecnologia, dall’energia alla sostenibilità — e a valutarli non soltanto sulla base della qualità tecnica del lavoro, ma anche sull’impatto potenziale e sulla capacità di tradurre la ricerca in soluzioni applicabili. Tuttavia, per il programma europeo è necessario attendere le indicazioni ufficiali prima di considerare questi elementi come criteri confermati.

Il valore di un riconoscimento internazionale per i giovani talenti

Immagine generata con AI

Perché candidarsi a un premio del genere, al di là della visibilità immediata? La risposta sta nella rete che un riconoscimento di questo tipo attiva. Essere selezionati come innovators under 35 europe significa entrare in un ecosistema di relazioni — con investitori, istituzioni, aziende e altri innovatori — che difficilmente si costruisce in altro modo in tempi così rapidi.

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I programmi analoghi di MIT Technology Review in altri paesi hanno contribuito a portare all’attenzione internazionale ricercatori e imprenditori che poi hanno ottenuto finanziamenti, partnership industriali e posizioni di rilievo nel dibattito pubblico sull’innovazione. La versione europea del programma ambisce a svolgere la stessa funzione in un continente che ha bisogno di raccontare meglio i propri talenti, anche per trattenerne una parte che altrimenti finisce per emigrare verso ecosistemi più attrattivi.

In questo senso, Innovators Under 35 Europe non è soltanto un premio: è uno strumento di politica dell’innovazione, costruito con logiche private ma con un impatto potenzialmente sistemico. La scelta di Eni e Road come partner industriali suggerisce un orientamento verso settori con forte componente tecnologica e attenzione alla transizione energetica, anche se — vale ripeterlo — le categorie ufficiali del programma non sono ancora state rese pubbliche in forma verificabile.

Come seguire gli aggiornamenti e prepararsi alla candidatura

Per chi ha meno di 35 anni e lavora su un progetto innovativo in Europa, il consiglio pratico è monitorare i canali ufficiali di MIT Technology Review e della sua edizione italiana, dove verranno pubblicate le istruzioni operative per la candidatura. Considerando che i premi saranno assegnati nel 2027, è probabile che le finestre di candidatura e selezione si concentrino nella prima metà del prossimo anno.

Vale la pena iniziare a documentare il proprio lavoro con chiarezza: impatto misurabile, originalità dell’approccio, scalabilità della soluzione. Sono le dimensioni su cui i programmi di questo tipo tendono a concentrarsi, indipendentemente dal settore specifico. Prepararsi bene significa arrivare alla candidatura con una narrazione coerente del proprio percorso, non soltanto con una lista di risultati tecnici.

Il lancio di Innovators Under 35 Europe arriva in un momento in cui l’Europa ha bisogno di storie di innovazione credibili e verificabili, non soltanto di dichiarazioni d’intenti. Un programma firmato MIT Technology Review Italia, con partner industriali di peso, ha le credenziali per diventare uno dei riferimenti più autorevoli per i giovani innovatori del continente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.