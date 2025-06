Competenze trasversali alla base del talento: l’approccio skill-first

Il report LinkedIn Economic Graph sottolinea che, negli ultimi anni, ha avuto luogo un importante cambiamento nel mercato del lavoro, che tende a premiare le cosiddette competenze trasversali, o soft skills. Tale approccio, definito “skills-first“, parte dal presupposto che le capacità individuali e le competenze pratiche siano criteri più utili da tenere in considerazione nel processo di valutazione, rispetto ai titoli di studio o alle esperienze lavorative precedenti.

Competenze trasversali alla base del talento

Secondo il report LinkedIn Economic Graph, le competenze richieste per una determinata posizione sono cambiate di circa il 25% dal 2015: un tasso che, secondo le previsioni, raddoppierà entro il 2027.

Questo cambiamento così repentino, inoltre, è spia del fatto che le aziende hanno la necessità di adottare strategie di assunzione più flessibili e inclusive, che permettono loro di focalizzarsi sulle competenze effettive dei candidati, anziché sui percorsi professionali più standard svolti dagli stessi nella propria carriera professionale.

Skills

Un esempio lampante, fornito dal report, riguarda la posizione di Supply Chain Manager.

Di solito, le aziende avrebbero cercato candidati con esperienza diretta in tale ruolo, ma – invece – adottato un approccio, basato sulle competenze, si possono considerare professionisti provenienti da ambiti anche diversi.

In tale ottica, ad esempio, si possono considerare Demand Planner e/o Inventory Analyst, che possiedono competenze simili in tema di acquisti, controllo dell’inventario e previsione della domanda.

Ampliamento della platea di candidati con l’approccio skills-first

L’adozione di una strategia “skills-first” amplia il bacino di candidati qualificati, ma promuove, al contempo, anche una maggiore diversità e inclusione nel mercato del lavoro.

Il report di LinkedIn, infatti, afferma che tale approccio può incrementare la presenza femminile nei pool di talenti di circa 8 volte, un aumento del 24% superiore rispetto a quello degli uomini nelle stesse posizioni.

Un altro dato interessante, da tenere in considerazione, riguarda l’inclusione dei lavoratori senza una laurea che hanno la possibilità di essere assunti circa 9 volte in più: un incremento importante, dunque, del 9%, rispetto a quello associato ai lavoratori in possesso di un titolo accademico.