Il “mental load” è un concetto relativamente nuovo ma molto importante nella vita moderna, soprattutto per le donne. Si riferisce alla quantità di lavoro mentale necessario per organizzare e coordinare le attività quotidiane, sia a casa che al lavoro. Questo lavoro mentale può includere responsabilità tra loro molto diverse, come ricordare le scadenze, organizzare le attività familiari, tenere traccia degli appuntamenti medici e molto altro ancora.

Sebbene tutti debbano affrontare il “mental load”, almeno in parte, molte donne trovano che questo tipo di lavoro mentale sia sproporzionato rispetto a quello degli uomini. Questo è spesso dovuto al fatto che molte assumono il ruolo di organizzatore principale della famiglia e che spesso vengono assegnate loro maggiori responsabilità in ambito lavorativo. In questo articolo, esploreremo questo concetto in modo più dettagliato, analizzando le sue conseguenze per la salute mentale e fisica, le relazioni familiari e la carriera. Discuteremo inoltre alcune strategie utili per gestire il carico e ridurre lo stress associato.

Cos’è il mental load?

Il carico mentale è una forma di pressione spesso non riconosciuta e invisibile, soprattutto per le donne, che si riferisce all’enorme quantità di pianificazione e organizzazione necessarie per mantenere una famiglia e al contempo per andare avanti nella propria carriera. Questo processo include la gestione di tutte le faccende domestiche, la programmazione degli appuntamenti dal medico, la spesa e la preparazione dei pasti, l’organizzazione dell’assistenza ai bambini o altri aspetti legati alla genitorialità.

Donna consulta documenti

Sebbene possa sembrare solo una parte della responsabilità generale che deriva dall’età adulta e dalla genitorialità, molte persone hanno sperimentato, negli ultimi anni, una sensazione di carico mentale sanno che è tutt’altro che semplice da gestire. In particolare se si è delle donne in carriera.

Nelle relazioni in cui entrambi i partner sono lavorativamente attivi, si presumerebbe che ci fosse una divisione dei compiti anche in casa. Tuttavia questo non è sempre vero. Molti studi hanno dimostrato che anche all’interno delle famiglie moderne in cui entrambi i partner sono responsabili della generazione di reddito e della cura dei propri figli o di altri membri della famiglia, sono sempre più spesso le donne acquisire più responsabilità, con un conseguente carico mentale che finisce per generare malessere a livello psicologico e fisico. Per questo motivo è necessario intervenire prima che il problema possa aggravarsi.

Come alleggerire il carico mentale di una donna

Per alleggerire questo fardello sulle donne e creare un percorso più snello affrontare le sfide quotidiane, è possibile stipulare un accordo in modo da condividere i propri doveri equamente. Sarebbe vantaggioso se si discutesse apertamente di quali siano le capacità di ciascun partner, per dividersi quindi i compiti, facendo in modo che entrambe le metà di una coppia abbiano doveri in grado di equilibrarsi.

In generale, per trovare una soluzione a questo problema è consigliabile preparare un piano e suddividere le grandi attività che vanno affrontate nel corso della propria quotidianità. Quindi bisognerebbe cercare di semplificare ciò che non necessita di un impegno gravoso, e soprattutto sarebbe necessario stabilire dei limiti e dei confini tra la propria vita lavorativa e la vita personale, per lasciare spazio sia ad attività fisiche che ad attività rilassanti.

Il carico mentale è una forma insidiosa ma potente di stress che può portare al burnout e ad altri gravi problemi di salute mentale. Le pesanti esigenze psicologiche della vita moderna non dovrebbero essere ignorate e ci sono alcuni passi che tutti possiamo fare per alleggerire tale carico. Prendersi del tempo e dare priorità alla cura di sé stessi, stabilire dei limiti con i colleghi e le relazioni interpersonali, annotare i nostri compiti e organizzarli in blocchi gestibili, essere consapevoli delle aspettative che ci vengono imposte dalla società: tutto questo può aiutarci a gestire lo stress mentale di la vita in modo più efficace. Il primo passo per ridurre il carico mentale è la consapevolezza, quindi facciamo uno sforzo per riconoscere la sua presenza nella nostra vita in modo da proteggerci dai suoi effetti dannosi.

