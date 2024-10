Una startup inglese ha avuto un’idea alquanto particolare: trasformare le tende da campeggio abbandonate in vestiti. Ci riferiamo a Retribe Clothing, con sede a Sheffield che utilizza, in gran parte, tende utilizzate per festival musicali in modo che non vadano disperse nell’ambiente. Un’idea sostenibile che è piaciuta a molti.

Tende abbandonate trasformate in vestiti: l’idea di una startup inglese

Trasformare le tende abbandonate, in particolare quelle utilizzate durante i festival musicali, in capi di abbigliamento: questa l’idea avvenuta a Laurel Mason e Benjamin Harman, i quali avevano come scopo principale quello di convertire i rifiuti in outfit rispettosi dell’ambiente.

Questo progetto infatti, è partito quando hanno notato diverse tende da campeggio ormai in disuso e abbandonate nei campi in cui si erano svolti i festival di Creamfields e Leeds.

L’idea decisamente interessante considerando che ben 250.000 tende sono lasciate nel corso dei festival musicali nei prati in cui sono installate e – nella gran parte dei casi – le stesse finiscono direttamente in discarica, secondo quanto riferito dall‘Association of Independent Festivals che ha fornito tali numeri in base alla situazione registrata ogni estate.

Ridurre l’impatto ambientale con la giusta strategia

L’approccio di Retribe, dunque, permette di ridurre, quanto più possibile, i rifiuti nell’ambiente e di promuovere, nei fatti, anche una moda meno impattante sulla natura.

Il Leeds Festival, a partire da quest’anno, ha stretto una collaborazione con Decathlon in modo da fornire delle tende da campeggio a noleggio, in modo da non farle disperdere – poi – nell’ambiente una volta terminati gli eventi musicali.

In questo modo, dunque, si tiene sotto controllo l’incremento dei rifiuti generati dai grandi eventi all’aria aperta e si tutela maggiormente l’ambiente con un approccio più responsabile.

