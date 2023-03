La desensibilizzazione è una tecnica che viene utilizzata in diversi ambiti, dalla psicologia alla medicina, per ridurre la risposta emotiva o fisica a determinati stimoli. Questa tecnica si basa sulla gradualità nell’esposizione a ciò che provoca l’ansia, la paura o il dolore, in modo da abituare progressivamente l’individuo al fattore scatenante. La desensibilizzazione viene utilizzata, ad esempio, per trattare disturbi ricollegati all’ansia, fobie specifiche, disturbi ossessivo-compulsivi, ma anche per attenuare la risposta dolorosa in pazienti con patologie croniche. In questo articolo esploreremo i principi alla base della desensibilizzazione, cos’è e come funziona più nel dettaglio.

Cos’è la desensibilizzazione?

La desensibilizzazione è un concetto importante in psicologia e si riferisce a un processo di intorpidimento emotivo per cui qualcosa che normalmente causerebbe angoscia o sorpresa non è più in grado di farlo. Questo processo può verificarsi naturalmente nel tempo man mano che una persona acquisisce familiarità e si sente a proprio agio con determinate esperienze o stimoli, ma può anche essere indotto attraverso una terapia di desensibilizzazione sistematica.

donna divano relax

In questo tipo di terapia, gli aspetti dello stimolo che provocano emozioni vengono gradualmente rafforzati, riducendo l’intensità complessiva della risposta ad essi. Questo approccio può essere utilizzato per trattare condizioni come fobie o ansia, reintroducendo gradualmente gli stimoli che causano paura fino a quando diventano gestibili e affrontabili senza il rischio di disagio emotivo.

La desensibilizzazione non è utile solo in contesti terapeutici; può anche offrire altri tipi di benefici. Ad esempio, la terapia dell’esposizione è stata utilizzata con successo in alcuni casi in cui un individuo aveva subito esperienze traumatiche come lo stupro; esponendosi lentamente in ambienti controllati sono stati in grado di superare il loro disturbo da stress post-traumatico, reintegrandosi nella società senza ulteriori problemi di salute mentale.

Come funziona questa tecnica contro l’ansia?

La desensibilizzazione, come abbiamo visto, è quindi un processo che riduce la sensibilità di una persona o di un gruppo di persone a particolari stimoli. Implica l’esposizione ripetuta delle persone a un’emozione, convinzione o situazione, in modo tale che la loro reazione sia sempre meno forte. Questo processo può essere condotto in molte forme e applicato in varie situazioni.

La desensibilizzazione si basa sull’idea che se si viene esposti ripetutamente a un’emozione, questa non è più in grado di fornire gli stessi effetti. Ad esempio, se si guardano ripetutamente film dell’orrore, alla fine si diventerà desensibilizzati a certe scene terrificanti. Di conseguenza, queste non evocheranno più la stessa reazione emotiva di quando le abbiamo viste la prima volta.

La desensibilizzazione è stata utilizzata spesso a livello terapeutico. Durante questo tipo di terapia i pazienti prendono parte a sedute di esposizione che li mettono a confronto gradualmente e ripetutamente con ciò che provoca loro paura o angoscia fino a quando diventano meno sensibili a tali emozioni.

In altre parole, poiché affrontare di continuo le proprie paure aumenta la nostra capacità decisionale, quando ci troviamo di nuovo di fronte a situazioni simili abbiamo una risposta drasticamente inferiore rispetto alla precedente, perché siamo condizionati dalle esperienze già fatte, e questo ci aiuta a liberarci dalle nostre paure con moderazione, fino ad arrivare alla completa guarigione.

In conclusione la desensibilizzazione può essere utilizzata sia positivamente che negativamente; ma se usata correttamente promuove le capacità di resilienza all’interno degli individui consentendo alle persone di affrontare meglio situazioni difficili. Se stai attraversando un momento di ansia particolarmente forte, prova quindi a chiedere aiuto a un esperto. Potrebbe essere questa la soluzione che fa per te.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO