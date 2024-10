Al David Game College di Londra, è stato avviato un singolare esperimento che ha già creato dibattito: la sostituzione degli insegnanti con l’intelligenza artificiale. Una decisione ardita che, nei fatti, permette a 20 studenti della city della scuola secondaria di vivere un’esperienza scolastica al di fuori degli schemi.

Intelligenza artificiale al posto degli insegnanti: la sperimentazione a Londra

L’insegnamento affidato esclusivamente all’intelligenza artificiale: è ciò che sta accadendo al David Game College di Londra, dove è partita una sperimentazione molto particolare, attraverso la quale 20 studenti londinesi potranno – effettivamente – portare avanti gli studi avvalendosi degli strumenti della IA.

L’intelligenza artificiale in questione è stata denominata Sabrewing, come la specie di colibrì che, di natura, è autosufficiente e resiliente.

Come è strutturato il metodo di studio

Attraverso questo metodo di apprendimento, gli studenti si concentrano solamente sul materiale necessario, passando all’argomento successivo, solo quando padroneggiano per bene il precedente.

Tale sistema, inoltre, sarebbe utile al fine di far superare gli studenti le ansie e le paure tipiche del confronto con l’insegnante umano.

Inoltre, il chatbot utilizzato sarebbe in grado di attuare una capacità di analisi maggiore, interpretando meglio i progressi effettuati dagli studenti, in modo oggettivo.

Inoltre gli studenti, attraverso questo programma, avrebbero a disposizione gli strumenti giusti per affrontare il mondo del lavoro. Gli stessi – inoltre – svilupperebbero anche abilità oratorie per poter parlare in pubblico.

Infine, il college mette a disposizione dei propri studenti dei software specializzati e del materiale didattico che – normalmente – non si trovano sul mercato o che hanno un costo troppo elevato da poter sostenere.

Bisogna considerare, in questo contesto, o anche il rovescio della medaglia: secondo uno studio condotto dalla Princeton University, pare che – in totale – sarebbero 20 le professioni umanistiche che in futuro potrebbero essere sostituite dall’intelligenza artificiale: tra queste, ci sono gli insegnanti di lingua e letteratura, psicologia, filosofia, religione, legge e storia.

