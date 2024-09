Per l’ottantesimo anniversario della morte di Edvard Munch prende vita una mostra a Palazzo Reale di Milano che ospita i maggiori capolavori dell’artista norvegese, i quali si possono ammirare dal 14 settembre 2024 al 26 gennaio 2025.

La mostra dedicata a Munch a Palazzo Reale di Milano

Dal 14 settembre 2024 al 26 gennaio 2025 andrà in scena alla mostra dedicata a Edvard Munch, uno degli artisti più importanti dell’espressionismo e del simbolismo europei.

L’evento, organizzato da Arthemisia e il Munch Museet di Oslo, è un’imperdibile occasione, grazie la quale si possono ammirare ben 100 opere che provengono dalla Norvegia, Paese natale del pittore.

Le opere giungono a Milano, imballate in casse su misura che permettono di mantenere la giusta temperatura in modo da preservare i livelli di umidità, in modo da evitare danni ai quadri.

Schizzo de La madre morta e la bambina di Edvard Munch

La mostra, curata da Patricia G. Berman, una delle studiose più autorevoli dell’arista, è intitolata Munch. Il grido interiore, permette di immergersi, totalmente, nella vita dell’artista scandinavo, scandita da passioni, dolorie tormenti che si riflettono, appieno, nelle sue opere artistiche, realizzate a cavallo tra il 1880 e il 1944, anno in cui morì.

L’esposizione tra quadri e materiali legati all’artista

Partecipando alla mostra, si potranno esplorare non solo i famosi dipinti dell’artista norvegese, ma anche una serie di materiali, tra i quali fotografie, filmati e taccuini che ci permettono di scoprire dettagli ancora più minuziosi sulla vita di Munch il quale, prima di essere artista, era un uomo come tutti gli altri.

Inoltre, Palazzo Reale sarà dedicata anche una sala interamente al legame che aveva con l’Italia, qui infatti sarà possibile ammirare tutte le opere reali In cui, appunto, si riflette l’importanza che il Belpaese ebbe sulla propria attività pittorica.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO