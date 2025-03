Game-Based Learning, tra intelligenza artificiale e didattica 4.0

Il Game-Based Learning – nel corso del tempo – sta diventando un metodo didattico al quale fanno riferimento diversi insegnanti, in quanto incentiva un’esperienza di apprendimento interattiva e dinamica. L’utilizzo di elementi ludici e meccaniche di gioco facilita, infatti, lo sviluppo di competenze cognitive, sociali ed emotive, mediante un approccio pedagogico che può coinvolgere studenti di ogni età.

Il concetto di Game-Based Learning nel campo dell’apprendimento

Il Game-Based Learning è un metodo di insegnamento che fa leva sull’utilizzo di giochi digitali e analogici inseriti nei percorsi di apprendimento, allo scopo di migliorare la comprensione e la memorizzazione dei concetti.

A differenza della gamification, che utilizza elementi ludici in contesti educativi tradizionali, senza modificarne la struttura, il GBL prevede l’uso di giochi progettati – in modo specifico – per finalità didattiche.

L’integrazione del GBL nel contesto educativo permette di innalzare il livello di coinvolgimento degli studenti, migliorando la loro motivazione e riducendo il rischio di disattenzione. Mediante esperienze di apprendimento basate su scenari reali e tangibili, i discenti acquisiscono, dunque, conoscenze applicabili – direttamente – alla realtà quotidiana.

Una lezione di informatica a scuola

Inoltre, questo approccio favorisce lo sviluppo di competenze trasversali, tra le quali, ad esempio, possiamo annoverare la capacità di lavorare in gruppo, la risoluzione di problemi, anche quelli più complessi e la costruzione del pensiero critico.

L’Integrazione di tale metodologia nella didattica 4.0

L’evoluzione della didattica verso modelli 4.0, caratterizzati dall’uso di tecnologie avanzate, rende il GBL un elemento strategico per l’istruzione odierna e futura.

Tale modello, inoltre, può essere integrato con l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la gamification (ludicizzazione), al fine di creare ambienti di apprendimento immersivi, utili a stimolare la partecipazione attiva degli studenti.

Tra gli strumenti più utilizzati, in ambito educativo, vi sono piattaforme come Minecraft: Education Edition, che promuove la creatività e il problem-solving, Kahoot!, impiegato per valutazioni formative interattive e Classcraft, che trasforma la gestione dell’aula in un’esperienza ludicizzata.