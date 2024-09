Una vernice speciale ultra-bianca per raffreddare le abitazioni che compongono le baraccopoli del deserto del Thar, in India. Un prodotto molto utile al fine di dare un riparo dalla calura che, in tali zone del mondo, crea non pochi problemi agli abitanti, sopraffatti dalle temperature estreme. Scopriamo insieme come è utilizzata e perché è l’unico metodo che davvero funziona.

Vernice speciale ultra-bianca per rinfrescare le abitazioni delle baraccopoli

Al fine di aiutare le persone che vivono in condizioni di particolare povertà nelle baraccopoli del deserto del Thar in India, si sta utilizzando – da diversi anni – una vernice speciale ultra-bianca, capace di riflettere i raggi solari verso l’esterno, in modo da liberare gli abitanti dalla morsa del caldo.

Mediante questo prodotto molto particolare, dunque, gli ambienti delle abitazioni, ubicate nel deserto indiano, possono raggiungere naturalmente anche 4 °C.

Baraccopoli in India

Per garantire protezione alle donne, ai bambini e agli uomini che abitano in questi luoghi del mondo e che soffrono, in particolare, degli effetti che produce il caldo, tale progetto, ideato da un’organizzazione senza scopo di lucro del posto, nei fatti, fornisce un supporto fondamentale alle famiglie che vivono, per l’appunto, all’interno delle baraccopoli.

Il metodo migliore per combattere il caldo

Nel corso degli anni, ad ogni modo, in queste zone, sono stati utilizzati diversi metodi e ulteriori soluzioni, al fine di raffreddare le case e conferire un po’ di frescura agli abitanti, ma si sono rivelate tutte inefficaci, tranne, per l’appunto, la vernice ultra-bianca, che è – al contempo – utile ed economica.

Come segnalato dai residenti del posto, però, ogni anno bisogna fare manutenzione e, quindi, ripassare nuovamente alla vernice ultra-bianca perché dopo 12 mesi perde le sue proprietà refrigeranti.

