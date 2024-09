Secondo il recente studio, condotto da Coldiretti/Ixe, agosto non è più il mese prediletto per i vacanzieri, i quali – negli ultimi 10 anni – pare abbiano preferito quello di settembre per trascorrere le proprie vacanze estive. Scopriamo – dunque – le motivazioni alla base di questo cambiamento di rotta, nonché le destinazioni da tenere in considerazione, nel momento in cui si decide di andare in ferie nel nono mese dell’anno.

Settembre, il mese prediletto per le vacanze

Il mese di settembre è diventato quello preferito dai vacanzieri, i quali scelgono di trascorrere le proprie ferie in tale mese, in quanto quanto offre giornate con un clima più fresco, durante le quali è possibile godere della bellezza del posto che si sceglie, senza soffrire della massiccia presenza dei turisti.

Nel 2024, tale tendenza è diventata ancora più forte, non solo per i vantaggi climatici ed economici (in agosto, le vacanze sono più esose), bensì anche perché i viaggiatori preferiscono un turismo lento e sostenibile.

Spiaggia a settembre

Per tali ragioni, si fa strada il fenomeno della destagionalizzazione turistica: le vacanze, in sostanza, non sono più legate, necessariamente, ai mesi di luglio ed agosto. Un cambiamento positivo che, nei fatti, fa fronte a un problema di non poco conto, ossia l’overturism di cui molte nazioni e città specifiche soffrono negli ultimi anni.

Quali mete scegliere per le vacanze settembrine

A settembre si possono tenere in considerazione diverse mete per le proprie vacanze: tra queste è sicuramente le isole Azzorre, ideali per chi ama il mare e le attività outdoor.

Si può – inoltre – optare per le Seychelles, dove ci sono spiagge bellissime, come la Anse Sourse d’Argent, sull’isola di La Digue.

Sono ottime mete, inoltre, anche Sharm El Sheik, in Egitto, ma anche Budapest in Ungheria, dove le giornate settembrini sono più miti rispetto al clima rigido invernale. Se – infine – si vuole restare in Italia si può optare, ad esempio, per la Toscana.

