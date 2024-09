La Formula 1 non è soltanto il vertice delle competizioni automobilistiche per velocità e prestazioni, ma rappresenta anche una fonte importante di innovazioni tecnologiche applicate alle automobili di tutti i giorni. Sorprendentemente, molti sistemi di sicurezza delle nostre vetture fanno leva sull’esperienza acquisita nella categoria regina dell’automobilismo. Negli ultimi cinquant’anni, i dispositivi di sicurezza sono diventati sempre più avanzati, giocando un ruolo fondamentale nella riduzione degli incidenti stradali.

Sicurezza stradale basata sulle tecnologie della Formula 1

Un esempio di questa trasferibilità di sapere tecnologico dalla F1 alle auto quotidiane è il controllo della trazione, sviluppato originariamente per la Formula 1.

Introdotta, per la prima volta, dalla Ferrari nel 1990, questa tecnologia è stata inizialmente bandita nelle corse per il suo impatto significativo sul controllo del veicolo da parte dei piloti.

Tuttavia, si è rivelata preziosa per la sicurezza stradale, al punto che – dal 2004 – l’Unione Europea la rende obbligatoria in tutte le nuove vetture.

Auto incidente frontale

Anche le cinture di sicurezza, sebbene inventate nel 1903 da Gustave Desirè Lebeau, hanno trovato un’applicazione sostanziale in Formula 1 molto più tardi.

Nel 1959, l’ingegnere svedese Nils Bohlin, impiegato da Volvo, sviluppò la cintura di sicurezza a tre punti, ora standard globale. Grazie a studi approfonditi, la Cecoslovacchia – nel 1960 – e successivamente l’Italia, hanno reso obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza, rispettivamente nel 1988 per il conducente e nel 2006 anche per i passeggeri.

Sospensioni attive e comandi sul volante

Le sospensioni attive, altro esempio notevole, utilizzate in Formula 1 per migliorare la stabilità e la manovrabilità a velocità elevate, sono state adattate per migliorare il comfort e la sicurezza delle auto di serie.

Questi sistemi moderni isolano l’abitacolo dalle asperità della strada, diversamente dalle sospensioni passive che assorbono solo le irregolarità superficiali.

Infine, i comandi integrati nel volante delle vetture di Formula 1, progettati per ottimizzare lo spazio e l’efficienza del pilota, hanno ispirato soluzioni simili nelle auto moderne. Oggi, molte funzioni, come il controllo dell’autoradio, possono essere gestite direttamente dal volante, aumentando, così, la sicurezza ed evitando distrazioni durante la guida.

