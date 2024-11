L’ansia può colpire ognuno di noi in vari momenti della vita. Si può però tenere sotto controllo e calmare questo sentimento di inspiegabile paura, attraverso quello che è definito metodo 54321. Scopriamo, dunque, cos’è e come metterlo in pratica.

L’ansia, una paura che accomuna tante persone

Il 14% degli italiani ha sofferto di disturbi d’ansia, un dato molto importante diramato dal recente report condotto da Axa, che ci fa capire quanto questo sentimento possa impattare sulla vita di tutti i giorni.

In alcuni casi, si tratta solamente di uno stato di preoccupazione che permette all’individuo di trovare gli strumenti adatti per superare una situazione difficile e complessa. In altri, invece, può diventare un problema concreto da trattare.

Il metodo 54321 perca calmare l’ansia

Per tenerlo sotto controllo, dunque, si può utilizzare il metodo 54321 è una tecnica di grounding molto usata per gestire l’ansia e aiutare a riportare la mente al momento presente. Funziona attraverso l’uso dei cinque sensi per distogliere l’attenzione dai pensieri ansiogeni.

Cos’è il metodo 54321

Il metodo 54321 si basa in sostanza sulla consapevolezza, utile a tenere sotto controllo e a placare l’attacco ansiogeno nel momento in cui si manifesta.

Per farlo, dunque, bisogna utilizzare tutti i 5 i sensi. La vista per vedere cosa abbiamo intorno, nominando 5 oggetti che si riescono a vedere.

Si passa – poi – al tatto, concentrandosi su quattro cose che si possono toccare con le mani o con altre parti del corpo, ad esempio i vestiti, la sedia e così via.

A questo punto ci si affida all’udito, cercando tre suoni che si possono sentire, ad esempio il ticchettio dell’orologio, il suono della propria respirazione, le macchine nel traffico etc.

Si passa – poi – all’olfatto cercando due odori che si riescono a percepire nell’ambiente in cui ci si trova. Infine, ci si affida al gusto, concentrandosi – dunque – sui sapori che si avvertono in bocca o che si immaginano.

