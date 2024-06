Negli Stati Uniti, è sempre più comune trovare ristoranti che proibiscono l’uso del cellulare. Su internet, si possono facilmente trovare elenchi di questi locali “phone-free”.Tale scelta è di natura economica: l’utilizzo dello smartphone durante i pasti rallenta il consumo, ritardando lo sgombro del tavolo per i clienti successivi. Inoltre, alcuni ristoranti di lusso adottano questo divieto per enfatizzare l’eleganza e la raffinatezza dell’ambiente.

I ristoranti che vietano l’utilizzo del cellulare

Anche in Italia si sta diffondendo questa tendenza. Qui, però, la motivazione è principalmente sociologica: si vuole, infatti, incentivare la connessione umana e la convivialità. A Roma, alcuni ristoratori invitano gentilmente i clienti a spegnere i loro dispositivi, mentre in altre città come Cuneo e Verona, sono adottate iniziative come quella di lasciare il cellulare alla cassa o in un cestino all’ingresso, e in certi casi, i clienti ricevono premi, quali bottiglie di vino o sconti.

Una persona mangia al ristorante guardando i messaggi sullo smartphone

L’assenza dello smartphone fa “girare” i tavoli più velocemente. A tavola, l’uso del telefono può distrarre i clienti che si fermano a fotografare i piatti o a rispondere a messaggi e chiamate, prolungando il tempo necessario per liberare il tavolo. Questo rallentamento può causare una perdita economica significativa per il ristoratore.

In città come Tokyo, New York e Sidney, i ristoranti eleganti adottano il divieto di cellulare per mantenere un’atmosfera chic e conviviale, distinguendosi dai fast food più caotici e popolari.

Meno maleducazione e maggiore interazione sociale

I sociologi osservano che, soprattutto tra i giovani, il cellulare è diventato una vera e propria dipendenza, che incide negativamente sulle relazioni personali.

Molti giovani non realizzano come l’uso eccessivo del telefono possa ostacolare le relazioni significative.

Per gli anziani, l’uso del cellulare a tavola è considerato maleducato e molti chiedono l’introduzione di un “galateo digitale“. Utilizzare il telefono durante i pasti può disturbare gli altri ospiti e trascurare chi ci sta accanto, mostrando mancanza di rispetto.

