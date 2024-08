L’Italia conferma la sua posizione di leader turistico in Europa. Se il 2023 ha segnato un’epoca d’oro con 451 milioni di presenze, superando non solo i livelli pre-pandemia ma stabilendo anche nuovi record storici, il 2024 prosegue su questa scia positiva. Le proiezioni delle principali associazioni del settore indicano un continuo trend di crescita. Eurostat, l’agenzia di statistica dell’UE, classifica l’Italia come la seconda destinazione più popolare in Europa, subito dopo la Spagna, che catalizza le preferenze dei visitatori internazionali.

Turismo in Italia, anno da record

Le attrazioni italiane sono numerose e variegate: dai 8.300 km di coste e le 485 spiagge premiate con la Bandiera Blu, al patrimonio culturale e artistico senza pari, che pone l’Italia al vertice della lista UNESCO. Non va dimenticata l’acclamata tradizione enogastronomica che distingue il paese globalmente.

Turismo sostenibile

Parlare di “record” potrebbe sembrare esagerato, ma i dati di ISTAT per il 2023 confermano un picco senza precedenti nel turismo, con una crescita ininterrotta dall’anno 2015, bloccata, solo brevemente, dalla pandemia.

Per il 2024, con la stagione turistica ancora al suo apice, i dati dei primi mesi e le previsioni basate sulle prenotazioni alberghiere anticipano risultati promettenti.

Secondo Assoturismo-Confesercenti, nei primi cinque mesi del 2024 le presenze nelle strutture ricettive sono aumentate del 3,8% rispetto al 2023, e si prevede un incremento del 1,5% per la stagione estiva, arrivando a 216 milioni di presenze tra giugno e agosto.

Ritorno degli stranieri nel Belpaese

La ripresa economica, il calo dell’inflazione e la riduzione dei tassi di interesse incentivano il consumo e gli investimenti in viaggi.

L’Osservatorio Turismo di Confcommercio stima che 29 milioni di italiani sono pronti a viaggiare tra giugno e settembre, con una spesa prevista di oltre 35 miliardi di euro, il 10% in più rispetto al 2023.

La crescita del turismo estivo è soprattutto alimentata dai visitatori stranieri, con oltre 26 milioni di turisti internazionali attesi in Italia, il doppio rispetto agli italiani. Il 32% di questi è originario della Germania, mentre gli Stati Uniti mostrano un incremento del 3,1%, rappresentando il maggiore mercato extraeuropeo.

Il turismo è un motore vitale per l’economia italiana, in quanto contribuisce al 6% del PIL nazionale e all’11% se considerato l’indotto.

