Dal 2012, ogni 20 marzo, si celebra il World Laughter Day, istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa giornata punta ad esaltare la felicità sotto ogni sua forma attraverso la promozione di attività educative e di sensibilizzazione pubblica, in concomitanza con l’equinozio di primavera, simbolo di rinascita e rigenerazione naturale. Inoltre, si pone l’accento sull’importanza della felicità per il benessere individuale.

La felicità, un sentimento studiato da sempre

La felicità, da sempre al centro di ricerche, riflessioni filosofiche e creazioni artistiche, rimane un concetto complesso e sfuggente. Storici e filosofi l’hanno associata alla virtù, alla saggezza e all’amore per la giustizia.

Recenti studi sottolineano come la felicità influisca positivamente sulla salute, in quanto i rischi di malattie e prolunga la vita, visto che ha benefici, in particolare, sul sistema cardiovascolare e sul sistema immunitario.

Mamma e figlia in paesaggio autunnale

Martin E. P. Seligman, padre della psicologia positiva, sostiene che la felicità è un traguardo accessibile a tutti, purché si pratichino comportamenti positivi verso se stessi e gli altri.

La felicità si articola in tre dimensioni: emozioni positive, coinvolgimento (o “flusso”) e senso di appartenenza a qualcosa di più grande, concetti esplorati nel suo libro “La costruzione della felicità“.

Un sentimento che fiorisce: la felicità ed i suoi effetti

La felicità non si riduce a momenti di allegria o di buonumore, ma rappresenta uno stato di benessere complessivo, un “fiorire” che abbraccia aspetti fisici, mentali e sociali, che, di conseguenza, fa nascere relazioni soddisfacenti, emozioni positive, avviando anche una chiara comprensione delle proprie priorità.

Per favorire naturalmente la produzione degli ormoni della felicità, tra i quali c’è la serotonina, è fondamentale l’esposizione alla luce naturale, una dieta equilibrata ricca di triptofano, l’attività fisica regolare e pratiche come lo yoga, la meditazione, l’ascolto della musica ed attività di gruppo, che stimolano la secrezione di ossitocina, dopamina e endorfine, che contribuiscono al benessere emotivo e alla resilienza psicologica.

Lara Lucaccioni, attraverso la pratica dello yoga della risata, evidenzia i benefici della risata sulla salute fisica e mentale, sottolineando come questa semplice azione possa migliorare la circolazione, stimolare la produzione di endorfine e rafforzare i legami sociali, incrementando il senso di appartenenza e di felicità condivisa.

