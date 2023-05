Il negozio milanese Di Mano in Mano ha lanciato per la prima volta la versione digitale dell’evento All You Can Read. Con soli 7euro si possono acquistare i libri che più piacciono, tra una selezione di 5000 titoli. L’asta si svolge online e dura fino al 12 maggio.

All You Can Read diventa digitale: ecco come partecipare all’asta

Per la prima volta, l’evento All You Can Read del negozio milanese Di Mano in Mano si svolgerà in digital edition. A disposizione ci saranno oltre 5 mila libri tra cui scegliere, ovviamente tutti usati. L’evento si svolge tramite un’asta su Ebay, dal 5 al 12 maggio. La ciliegina sulla torta? Le spese di spedizione, a prescindere dai volumi che si acquistano, sono fisse: 7 euro. In sostanza, il motto è quello che Di Mano in Mano promuove da cinque anni nei suoi due locali di Milano: “Acquista una borsa, riempila più che puoi di libri, quelli te li regaliamo noi“.

L’asta di All You Can Read si svolge in maniera molto semplice. Ogni libro parte da 0,01 euro, quindi si partecipa puntando sui titoli che maggiormente interessano. Si riempie la shopper virtuale e, alla fine, si pagano 7 euro per le spese di spedizione. Massimiliano Besana, socio della Cooperativa Di Mano in Mano e Responsabile Ufficio Marketing, ha dichiarato: “In tempi di estrema digitalizzazione di tutti gli aspetti della nostra vita, siamo sempre più convinti che la fascinazione della carta di un libro di seconda mano non passerà mai di moda. Abbiamo visto recentemente che altre realtà hanno provato la nostra ricetta All You Can Read, e questo dimostra come da un’idea semplice ma innovativa possa nascere, anche in ambito culturale, una vera e propria tendenza inclusiva e trasversale a gusti e generazioni“.

Di Mano in Mano: l’appuntamento a Milano resta attivo

Come già sottolineato, la versione digitale di All You Can Read va ad aggiungersi a quella fisica. Quest’ultima si svolge nei due punti vendita di Milano del brand Di Mano in Mano, situati in Viale Espinasse 99 e a Cambiago, in via Castellazzo 8. La data da segnare in agenda per partecipare è il 17 giugno. La modalità di acquisto non cambia: si prende una shopper di cotone e si riempie di libri da portare a casa.

