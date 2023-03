La cultura non va mai sprecata. Lo sa bene Maria Giovanna Baglieri, una professoressa in pensione di Acate, comune siciliano in provincia di Ragusa, che ha donato 4.000 libri alla collettività. I volumi andranno ad arricchire una biblioteca cittadina nata per mantenere viva la memoria culturale. Da spazio privato la biblioteca è diventata subito accessibile a tutti, trasformandosi a tutti gli effetti un presidio culturale e una fondazione intellettuale.

La prof che dona 4000 libri a Acate

La biblioteca si chiama Mnemosine, come il personaggio della mitologia greca figlia di Urano e di Gea alla quale è attribuita la personificazione della memoria ed il potere di ricordare. “Mnemosine – spiega Maria Giovanna Baglieri al Quotidiano di Sicilia – vuole essere un dono prezioso al paese che amo. L’obiettivo è promuovere la lettura e la cultura, suscitare l’amore per i libri”.

L’obiettivo della biblioteca e delle attività che verranno organizzate è dare un’opportunità a tutti i cittadini di Acate e creare uno spazio di aggregazione sano e conoscenza del territorio soprattutto per i giovani. “Questo luogo – aggiunge la professoressa – potrà promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio, ma potrà anche dare sostegno per gli alunni in difficoltà diventando punto di riferimento per tutti”.

Ad Acate c’è la Biblioteca Mnemosine: un centro di aggregazione per la promozione della lettura

La Fondazione Maria Giovanna Baglieri è stata costituita il 19 gennaio scorso, mentre la biblioteca si trova nel centro storico di Acate, dove non è mai esistita una libreria. La fondatrice, ex prof e dirigente scolastica ora in pensione con un passato da assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, non ha donato soltanto i 4.000 libri, ma anche i locali, la vasta sala e le stanze che faranno da laboratorio e spazio di lettura.

Aperta ad ogni collaborazione con enti pubblici e privati, la neonata biblioteca promuove un ampio progetto di rete per quelle realtà che vogliono mettere i libri a disposizione della comunità per letture, consultazioni e prestiti temporanei. Le scrittrici Sonia Baglieri, Annalisa Di Gennaro e Marta Galofaro hanno già iniziato a tenere laboratori di lettura per bambini di 7 e 8 anni e di archeologia.

Acate, la biblioteca della professoressa in pensione

Ad affiancare la fondatrice, come accaduto alle sei donne di Egro di Pane e libri, sono subito intervenuti amici e sconosciuti che hanno apprezzato le finalità del progetto e donato altri volumi. I volumi non hanno un indirizzo preciso: l’idea è quella di avere un catalogo generico che contiene di tutto e per tutti i gusti.

“La biblioteca – conclude Baglieri – vuole essere un luogo accogliente che preserva e tramanda i valori fondamentali della vita e dell’umanità. Mnemosine dunque è il simbolo perfetto per la biblioteca, luogo della cultura per eccellenza, dove la memoria è conservata nei libri”.

