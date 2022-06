Un grande omaggio per tutte le piccole e medie imprese italiane quello fatto da Amazon. Si tratta del Made in Italy Days ed è un’iniziativa volta a premiare i brand nostrani che utilizzano il grande e-commerce come vetrina. Lo scopo, oltre alla visibilità, è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025.

Amazon omaggia il Made in Italy: come?

Si chiama Made in Italy Days ed è l’iniziativa che Amazon ha voluto dedicare alle piccole e medie imprese del bel Paese. I prodotti nostrani sono amati in ogni angolo del globo, motivo che ha spinto il grande colosso dell’e-commerce a mettere in evidenza ad alcune delle nostre realtà più interessanti. Lo scopo è sostenere le oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane (PMI) che utilizzano Amazon per vendere la merce e raddoppiare il fatturato entro il 2025. Come? Mettendo in risalto le aziende italiane in otto mercati chiave: Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti e, ovviamente, Italia.

“Per Amazon, valorizzare il Made in Italy nel mondo rappresenta un elemento chiave. Grazie alla preziosa collaborazione con ICE, oggi sono 4.500 le piccole e medie imprese ed i piccoli produttori presenti sulla Vetrina Made in Italy di Amazon.it, con più di 1 milione di prodotti disponibili in tutto il mondo“, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager Amazon.it e Amazon.es.

L’omaggio al Made in Italy non è finito qui. Presso l’ambasciata italiana a Washington, durante la serata di gala, sono stati invitate quattro aziende italiane a presentare i loro prodotti. Si tratta di Mobili Fiver, Delle Piane Cashmere, Remo Sartori e Emilia Food Love.

I prodotti italiani sono una garanzia, anche per Amazon

Il Made in Italy Days di Amazon non poteva dirsi un evento grandioso senza un altro importante omaggio. Il colosso dell’e-commerce ha illuminato con il tricolore una delle Sfere dell’azienda di Seattle. Questi ambienti, costruiti come se fossero parchi, con oltre 40,000 piante, sono destinati alle pause dei dipendenti.

