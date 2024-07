Il mare accessibile a tutte e tutti: è la Spiaggia dei valori di Ravenna, un lido completamente gratuito e agibile da tutte le persone con disabilità. L’iniziativa vuole eliminare quelle situazioni in cui sono presenti barriere architettoniche e mancano i requisiti minimi per la tutela dell’incolumità fisica per chi è affetto da sindromi come la Sla (sclerosi laterale amiotrofica) e la sclerosi multipla, la Slp (sclerosi laterale primaria) e l’Amp (atrofia muscolare progressiva).

Spiaggia dei valori: Punta Marina è davvero per tutti

Questo progetto inclusivo si trova a Punta Marina Terme ed è frutto dell’esperienza personale di Debora Donati, la presidente dell’associazione Insieme a te, dedita ad iniziative e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità. Dario Alvisi, il marito di Debora, era affetto da Sla e aveva sperimentato per la prima volta un bagno su una spiaggia attrezzata a San Foca di Melendugno.

Da quello spunto è nata la Spiaggia dei valori, fornita di 30 postazioni attrezzate per le persone con disabilità, una mappa tattile per le persone non vedenti, ombrelloni, sdraio, lettini e materassi antidecubito, casette, tende chiudibili, attrezzature speciali per sollevare carrozzine e colonnine elettriche. Il personale esperto e formato accoglie oltre mille famiglie da tutta Italia e dall’estero e conta sull’aiuto di 1600 volontari.

Al mare può andare anche chi ha gravi disabilità

Insieme a te ha ottenuto una concessione ventennale tramite un bando pubblico per la gestione del lido. Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna. La Pubblica Assistenza Città di Faenza Odv ha donato alla spiaggia un defibrillatore semi-automatico.

Per andare in spiaggia basta accedere sul sito ufficiale di Insieme a te, chiamare il numero fisso 0546 608418 oppure il mobile 324 8255263 e fissare un colloquio telefonico per capire le esigenze specifiche della persona. Sono sempre presenti una segretaria per l’accoglienza e due Oss per turno.

Disabili al mare: come funziona Punta Marina

I bagnanti vengono accompagnati in acqua da volontari attraverso una passerella che fornisce accesso diretto al mare. L’unica spesa a carico di famigliari o delegati è l’assistenza. La Spiaggia dei valori non dispone di un punto ristoro ma è presente un collegamento diretto con gli stabilimenti attigui.

“Il concetto che vogliamo passare è che ci sono molte possibilità anche quando si ha a che fare con condizioni gravi e gravissime: deve passare il concetto di vita, non di morte – spiega Donati –. L’esperienza che vogliamo far vivere è quella di un tempo normale per tutti. Da noi si parte dal presupposto che i nostri sono ospiti e non pazienti, siamo in una spiaggia in cui le famiglie fanno una vacanza. È vero che si tratta di un progetto di carattere sanitario, perché l’Asl collabora con noi, e di carattere sociale, ma soprattutto di carattere turistico”.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO