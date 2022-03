La popolarità degli NFT è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni: il mercato ha raggiunto, infatti, una valutazione di 40 miliardi di dollari nel 2021. Se l’idea di approcciarvi a tale mercato vi incuriosisce, è bene che scegliate degli operatori affidabili, al fine di effettuare un investimento in sicurezza. Vi spieghiamo cosa sono gli NFT e quali sono le piattaforme da scegliere per muovere i primi passi in questa direzione.

Cosa sono gli NFT

I token non fungibili (NFT) sono risorse digitali intercambiabili scambiate su Internet. Gli NFT vengono generati e scambiati in criptovaluta che è denaro digitale con una chiave crittografata, spesso sotto forma di una stringa casuale di numeri.

Gli NFT sono molto popolari oggigiorno, perché offrono un mercato unico per le risorse digitali: persino le aziende creano i propri NFT come parte delle loro tecniche di marketing. Inoltre, questi NFT mettono a disposizione degli utenti un modo flessibile per archiviare, controllare e proteggere le informazioni relative alla propria identità.

Le 3 piattaforme per investire nelle criptovalute

Tra le varie e molteplici piattaforme alle quali affidarsi per investire nel mercato delle criptovalute, troviamo OpenSea, leader nelle vendite dei token. Al sito ci si registra gratuitamente e, una volta creato un account, si possono sfogliare le varie offerte. Il mercato supporta più di 150 diversi token di pagamento. Per muovere i primi passi in questo mondo, OpenSea rappresenta un ottimo punto di partenza.

Passiamo, poi, a Axie Marketplace, negozio online del videogioco Axie Infinity. Le Axies sono creature mitiche che possono essere acquistate e addestrate e poi confrontate con quelle degli altri giocatori per guadagnare ricompense. Su Axie Marketplace, i giocatori possono acquistare nuove Axie, così come intere terre e altri oggetti, nonché tokenda utilizzare all’interno del gioco. I token Axie Infinity (chiamati Axie Shards) sono costruiti sulla blockchain di Ethereum. In quanto tali, possono essere acquistati e venduti su una varietà di altri mercati, nonché per alcuni scambi di criptovalute come Coinbase Global.

Procediamo con Larva Labs/CryptoPunks, progetto conosciuto anche come CryptoPunks NFT. Inizialmente, furono regalati gratuitamente nel 2017, ma – da allora – alcuni CryptoPunk sono stati venduti per milioni di dollari. I token di CryptoPunks di Larva Labs sono esauriti, ma possono essere offerti e acquistati da vari mercati di terze parti.

